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Какой сегодня праздник 3 февраля 2025 года: почему сегодня нельзя надевать черные вещи

Юлия Закрепа
3 февраля 2025, 05:00
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Какой православный праздник 3 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 3 февраля 2025 года: почему сегодня нельзя надевать черные вещи
Что нельзя делать 3 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 3 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Какой сегодня праздник

3 февраля отмечают следующие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 3 февраля в Украине отмечают день святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Из библейских преданий известно, что святой Симеон Богоприимецбыл старцем, которому было обещано Богом, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Когда Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы представить Его Господу, Симеон встретил их и признал в Иисусе Мессию. Тогда он взял младенца на руки и произнес знаменитый гимн, известный как "Ныне отпускаешь". Этот гимн является одной из основных молитв православной церкви и часто используется во время вечерних служб.

Также известно, что Анна Пророчица была вдовой и пророчицей, которая также встретила Иисуса в храме в тот же день. Она была очень старой женщиной, которая служила Господу постами и молитвами. Увидев младенца Иисуса, она начала рассказывать всем о Нем как о Мессии, который должен был спасти народ Израиля.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 3 февраля

3 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна.

Что нельзя делать 3 февраля

  • В народе существует поверье, что в этот день запрещено носить одежду черного цвета, ведь это может привести вас к неприятностям.
  • Считается, что 3 февраля не стоит подметать, чтобы не вымести благополучие из дома.
  • Также в этот день запрещено игнорировать желания детей, ведь святых Симеона и Анну считают их покровителями.

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