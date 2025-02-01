Какой сегодня праздник 1 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя тяжело работать

Какой православный праздник 1 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 31 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 1 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого мученика Трифона.

Какой сегодня праздник

1 февраля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день борьбы с аспергиллезом

Всемирный день хиджаба

Всемирный день чтения вслух

День жевательной резинки

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 1 февраля в Украине отмечают день святого мученика Трифона.

Из библейских преданий известно, что Трифон родился около 232 года в поселке Кампсада во Фригии. Он известен своей глубокой верой и благочестием с юного возраста. Также Трифон получил дар исцеления больных и изгнания демонов. Одна из самых известных историй гласит, что он изгнал духа, мучившего дочь императора Гордиана III, за что был щедро вознагражден, но отказался от богатства, отдав его бедным. Также известно, что он молился за урожайность полей и здоровье животных, поэтому считается покровителем земледельцев и садоводов.

Во время гонений на христиан при правлении императора Декия святой Трифон был схвачен и претерпел мученическую смерть. Он отказался отречься от своей веры и пострадал за это, за что был обезглавлен в 250 году в Никее.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 1 февраля

1 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

Что нельзя делать 1 февраля

В народе существует примета, что 1 февраля категорически запрещается грубо обращаться с кошками, ведь в вашей жизни могут начаться серьезные проблемы.

Также нельзя в этот день брать в руки какие-либо острые предметы.

В этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что это негативно может повлиять на ваше здоровье.

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