Какой сегодня праздник 30 января 2025 года: почему женщинам нельзя вязать в этот день

Какой православный праздник 30 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня

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Что нельзя делать 30 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 30 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день Трех святых: Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоуста.

Какой сегодня праздник

30 января отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день помощи больным проказой

День специалиста военно-социального управления ВСУ

Международный день круассана

Праздник Трех Иерархов

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 30 января в Украине отмечают день Трех святых: Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоуста.

Из библейских преданий известно, что Василий Великий был одним из самых известных теологов и церковных деятелей. Он сыграл важную роль в укреплении христианства в эпоху ранней Византийской империи. Василий известен своей благотворительностью и реформаторской деятельностью в отношении монашества. Он написал одни из самых значимых произведений христианской теологии, в частности "Шесть дней творения" и много писем и проповедей.

Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов Иисуса Христа и автором четвертого Евангелия, а также трех посланий и книги Откровения. Иоанн Богослов известен своим глубоким духовным осмыслением Божественной любви. Он считается одним из величайших пророков христианства. Его Евангелие содержит много духовных и символических элементов.

Также известно, что Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским и признанным проповедником. Его прозвали "Златоустом" за его выдающиеся красноречивые проповеди. Иоанн Златоуст боролся за моральное очищение церкви и социальную справедливость. Его интерпретации Священного Писания и проповеди остаются выдающимися образцами христианской этики и теологии.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 30 января

30 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

Что нельзя делать 30 января

В народе считают, что в этот день категорически женщинам запрещается вышивать, вязать и заниматься другим рукоделием, ведь можно навлечь на семью беду.

Также 30 января не стоит ссориться с родными и близкими, иначе ваша ссора может затянуться на целый год.

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