Евровидение-2025: Украина окажется среди лучших по прогнозам букмекеров

Победу на Евровидении одержит рекордсмен конкурса, но и Украина продолжит держать и свой уникальный рекорд.

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Ziferblat на Евровидении-2025 - какое место займет группа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/eurovision

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Кто победит на Евровидении-2025

Какое место Украина займет на Евровидении в этом году

До первого полуфинала конкурса Евровидение-2025, на котором группа Ziferblat представит нашу страну, осталось всего две недели. Еврофаны со всего мира затаили дыхание в предвкушении праздника музыки.

Тем временем букмекеры, похоже, окончательно утвердились во мнении, кому достанется победа, кто пройдет в финал, и какие места там займет. Так хрустальный микрофон, по прогнозам, уже в восьмой раз увезет домой Швеция. В финал кроме стран-хозяйки Швейцарии и стран Большой пятерки пройдут - Швеция, Нидерланды, Эстония, Украина, Албания, Норвегия, Польша, Кипр, Бельгия и Сан-Марино (первый полуфинал), и Финляндия, Австрия, Израиль, Мальта, Чехия, Греция, Литва, Австралия, Люксембург и Сербия (второй полуфинал).

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Украина выбыла из топ-10 потенциальных победителей еще на прошлой неделе - наши участники закрепились на 11 месте. Однако в финале Ziferblat предрекают с 55% вероятности 7 место (такое же, как и у Тины Кароль в 2006 году в Афинах - прим. редактора). Группа также удержит уникальный рекорд по стопроцентному вхождению в финал, который принадлежит нашей стране.

Кто пройдет в финал Евровидения-2025 / коллаж: Главред, фото: eurovisionworld.com

Какое место Украина займет на Евровидении-2025 / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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