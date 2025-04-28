Брянск массированно атаковали БпЛА - пылает российский военный завод 'Кремний ЭЛ'

Кратко:
- В Брянске прогремело по меньшей мере 10 взрывов
- БпЛА атаковали завод микроэлектроники "Кремний Эл"
- Завод производит микроэлектронику для российских военных нужд
В ночь на 28 апреля в российском Брянске прогремела серия мощных взрывов. Беспилотники атаковали завод микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Об этом сообщают российские Telegram-каналы и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По словам местных жителей и российских пабликов, в городе зафиксировали не менее 10 взрывов, которые были слышны в разных районах. Основной целью беспилотников стал завод "Кремний-Эл", который специализируется на производстве микроэлектроники для военных нужд.
"В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний" - подтвердил Коваленко.
Завод "Кремний Эл" производит микроэлектронику, в частности для российских ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны "Панцирь", ракет "Искандер", а также для радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.
По данным мониторинговых каналов, зафиксировано как минимум два-три попадания в цех завода, там возник пожар. Коваленко напомнил, что этот завод уже неоднократно становился мишенью атак и ранее вынужден был приостанавливать производство.
Российское Минобороны, в свою очередь, заявило о якобы уничтожении 115 беспилотников за ночь, из которых 102 - именно над Брянской областью.
Смотрите видео атаки БпЛА по Брянску:
Атаки дронов по объектам РФ - последние новости
Напомним, 23 апреля Силы обороны Украины атаковали завод в Татарстане, производящий ударные беспилотники, в частности "Герань-2" и "Шахед". Предприятие имеет мощность до 300 дронов в сутки. В результате удара поврежден цех финальной сборки.
Также в ночь на 24 апреля в Коломне прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. По данным росСМИ, целью стало предприятие "КБ машиностроения", которое производит ракетные комплексы.
Как сообщал Главред, в ночь на 25 апреля ударные беспилотники атаковали российские аэродромы во временно оккупированном Крыму - в Новофедоровке и Каче. Взрывы также слышали в Армянске и Красноперекопске. Атака продолжалась около пяти часов.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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