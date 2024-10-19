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Дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ: произошло возгорание

Мария Николишин
19 октября 2024, 10:25
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Власти РФ, как всегда, атаку на завод не подтверждали.
Дроны атаковали завод 'Кремний Эл' в Брянской области РФ: произошло возгорание
Дроны атаковали завод в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

В ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители.

видео дня

Как сообщает Telegram-канал, местные власти сообщили лишь, что "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание".

По их данным, якобы пострадавших нет.

Удар по российскому заводу "Кремний Эл" - видео:

Дроны атаковали завод 'Кремний Эл' в Брянской области РФ: произошло возгорание

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары дронов по РФ - что известно

Напомним, в ночь на 12 октября силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии.

9 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации, что в Брянской области.

В ночь на 7 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Россией Феодосии. Украинские силы успешно атаковали объект, несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", которая не смогла отразить атаку.

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