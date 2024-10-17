Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

На оккупированном полуострове работает российская ПВО.

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Крым находится под атакой ракет / Коллаж: Главред, фото: Telegram, из открытых источников

На территории оккупированного Крыма прогремели сильные взрывы. Российские оккупанты говорят о ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Известно, что взрывы прозвучали в районе Джанкойского аэродрома. Также ПВО оккупантов работала в Керчи. Недавно стало известно о том, что в районе Глазовки под Керчью были обнаружены российские ЗРК С-300.

В Крыму нашли российские ЗРК С-300 / фото: Telegram-канал "Крымский ветер"

Местные жители сообщают о том, что Керченский мост перекрыли для движения.

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Позже появилось фото, на котором видно, что мост весь в дыму. Оказалось, что россияне использовали дымовой завесой, пытаясь защитить свой мост от ударов.

Крымский мост под дымовой завесой / фото: Telegram

Также сообщалось о том, что из Джанскойского района враг совершил два пуска.

Во время атаки на Крым над Румынией работал самолет-разведчик НАТО. Патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Известно, что этот самолет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Cамолет P-8A патрулирует возле Крымского моря / фото: Telegram-канал "Крымский ветер"

Атака на Крым - последние новости

Ранее британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму. Речь идет о таких целях, как системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив.

Что известно про Крымский мост / Инфографика: Главред

Напомним, что уничтожение нефтебазы в Феодосии привело к топливному коллапсу и хаосу в логистике российских войск в Крыму. По данным партизан, после уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад.

Капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий также подтвердил, что Украина готовит "взрывную операцию" в Крыму - воины будут уничтожать наиболее важные цели оккупантов.

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