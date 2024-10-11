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В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

Марина Фурман
11 октября 2024, 13:59
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Уничтожение нефтебазы в Феодосии привело к хаосу в логистике российских войск в Крыму.
Бензовоз Феодосия, взрыв
У врага критические проблемы с топливом / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Во временно оккупированном россиянами Крыму начался серьезный дефицит топлива для захватнических войск РФ. Об этом сообщают партизаны движения "Атеш".

Дефицит горючего возник из-за разрушения нефтебазы в Феодосии.

видео дня

"После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад", - пишут партизаны.

Агенты движения "Атеш" фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму.

По словам партизан, россияне массово создают мобильные заправочные станции, однако, боясь новых ударов, постоянно меняют места дислокации.

"Высшее командование РФ дало распоряжение ограничить пребывание точек хранения топлива одном месте чуть более 10-12 часов.", - говорится в сообщении "Атэш".

Такая ситуация, подчеркивают в "Атэш", демонстрирует, что разрушение объектов такого масштаба критически сказывается как на обеспечении войск захватчиков, так и на выполнении боевых задач.

Смотрите видео, как враг в Крыму столкнулся со значительными проблемами с топливом:

В Крыму 'логистический ад': взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Взрывы в Феодосии - последние новости

Как писал Главред, в ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. На нефтебазе, которая обеспечивает армию РФ, вспыхнул пожар. Как известно, именно этот терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые обеспечивали потребности российской армии.

Эксперт Роман Свитан уточнил, что удар ВСУ по терминалу в Феодосии является необходимой мерой, поскольку иначе никак нельзя снизить поток нефтепродуктов в Крыму. Важно уничтожать все российские нефтяные терминалы, в том числе и Новороссийский.

Главный редактор Defense Express Олег Катков еще раньше прогнозировал, что в результате удара БПЛА по нефтебазе в Феодосии будут проблемы с топливом.

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