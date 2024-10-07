В Крыму прогремели взрывы: атакован НПЗ и аэродромы "Бельбек" и "Саки"

Местные жители насчитали до 15 взрывов. Зарево от пожара видно за десятки километров.

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В Крыму прогремела серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

В ночь на понедельник, 7 октября, во временно оккупированном РФ Крыму прозвучала серия взрывов. Были атакованы аэродромы "Бельбек" и "Саки". Также в Феодосии горит нефтебаза.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, в 23:30 6 октября раздались первые взрывы, которые были хорошо слышны в Сакском районе, а их отголоски - в Симферопольском и Красногвардейском районах. Всего местные жители насчитали до 12-15 взрывов. Также раздавались очереди из крупнокалиберного оружия.

Спустя час раздалась вторая серия взрывов. По данным канала, было как минимум одно попадание в районе Новофедоровки - там расположен аэродром "Саки".

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"В воинских частях Севастополя звучал сигнал тревоги. Около полуночи с аэродрома "Бельбек" подняли в воздух авиацию, сообщали подписчики. Но мы предполагаем, что ее подняли раньше, чтобы не попала под удар", - говорится в сообщении.

Около часа ночи в районе аэродрома "Бельбек" возник сильный пожар. Его источник неизвестен.

Аэродром Бельбек Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолёты ВКС РФ, пишет Википедия. Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноимённый военный городок. На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

РосМЧС объявляло воздушную опасность по всей территории оккупированного Крыма. Z-паблики писали об атаке украинских БПЛА и что якобы российские силы ПВО всё сбили.

Позже Крымский ветер сообщил, что в Феодосии около 4:30 утра раздались несколько мощных взрывов. По данным местных жителей горит нефтебаза.

Отмечается, что пожар в Феодосии виден аж из Кировского, до которого по прямой 25 км.

Пожар в Феодосии / t.me/Crimeanwind

В Феодосии горит нефтебаза / t.me/Crimeanwind

Пожар на НПЗ в Феодосии / t.me/Crimeanwind

"Горящая в Феодосии нефтебаза - АО "Морской нефтяной терминал" - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. В марте 2024 года его уже атаковали дроны ВСУ, тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива", - добавили на канале.

Горящий НПЗ на карте / google.com/maps

Пожар в Феодосии виден за 25 км / t.me/Crimeanwind

Смотрите видео - В Крыму прогремели мощные взрывы:

Удар по аэродрому "Бельбек"

15 мая в разных городах временно оккупированного Крыма произошли взрывы. Их слышали в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Джанкое. В районе российского аэродрома "Бельбек" в Севастополе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.

Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли удар по временно оккупированному Крыму. На аэродроме "Бельбек" уничтожены два российских МиГ-31, ЗРК С-400 и склад с топливом. 11 военнослужащих получили ранения. Также партизаны движения "АТЕШ" утверждают, что был поврежден главный артиллерийский склад оккупантов.

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