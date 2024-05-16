Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

По данным СМИ, в результате удара по аэродрому Бельбек в Крыму было уничтожено несколько самолетов, ЗРК С-400 и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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В результате удара произошла многочасовая детонация / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли мощный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки по аэродрому Бельбек были уничтожены 2 российских МИГ-31, ЗРК С-400, а также склад с топливом. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что сначала была осуществлена атака на военный аэродром "Бельбек" в Севастополе.

"В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих", - говорится в материале. видео дня

Смотрите видео удара по аэродрому Бельбек в Крыму:

Фото: скриншот

Также сообщается, что ближе к утру 15 мая, ракета ударила по зенитно-ракетному комплексу С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. После атаки комплекс загорелся. Двое военнослужащих РФ погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, по данным партизанского движения "Атеш" в результате удара по аэродрому Бельбек в ночь на 15 мая был поврежден главный артиллерийский склад.

Агенты "Атеш" добавляют, что в результате успешного удара по цели состоялась многочасовая детонация снарядов главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189).

"На этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые терроризируют украинский народ", - говорится в сообщении в Телеграмме.

Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации. В "АТЕШ" напомнили, что их агенты неоднократно проводили внешнюю и внутреннюю разведку этого военного объекта.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Удар по Крыму 15 мая - последствия атаки на аэродром Бельбек

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Российским оккупантам не удалось отбить ракетную атаку на военную базу в Крыму той же ночью. Сообщают о значительных потерях среди вражеских сил. По информации прокремлевских ресурсов, полностью уничтожен один МиГ-31, а также повреждены три Су-27.

Кроме того, вечером 15 мая в разных городах временно оккупированного Крыма снова раздались взрывы. Местные жители слышали взрывы в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Джанкое, о чем сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" и оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев.

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