УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

Юрий Берендий
16 мая 2024, 11:11
368
По данным СМИ, в результате удара по аэродрому Бельбек в Крыму было уничтожено несколько самолетов, ЗРК С-400 и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму
В результате удара произошла многочасовая детонация / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли мощный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки по аэродрому Бельбек были уничтожены 2 российских МИГ-31, ЗРК С-400, а также склад с топливом. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что сначала была осуществлена атака на военный аэродром "Бельбек" в Севастополе.

"В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих", - говорится в материале.

видео дня

Смотрите видео удара по аэродрому Бельбек в Крыму:

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму
Фото: скриншот

Также сообщается, что ближе к утру 15 мая, ракета ударила по зенитно-ракетному комплексу С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. После атаки комплекс загорелся. Двое военнослужащих РФ погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, по данным партизанского движения "Атеш" в результате удара по аэродрому Бельбек в ночь на 15 мая был поврежден главный артиллерийский склад.

Агенты "Атеш" добавляют, что в результате успешного удара по цели состоялась многочасовая детонация снарядов главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189).

"На этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые терроризируют украинский народ", - говорится в сообщении в Телеграмме.

Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации. В "АТЕШ" напомнили, что их агенты неоднократно проводили внешнюю и внутреннюю разведку этого военного объекта.

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Удар по Крыму 15 мая - последствия атаки на аэродром Бельбек

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Российским оккупантам не удалось отбить ракетную атаку на военную базу в Крыму той же ночью. Сообщают о значительных потерях среди вражеских сил. По информации прокремлевских ресурсов, полностью уничтожен один МиГ-31, а также повреждены три Су-27.

Кроме того, вечером 15 мая в разных городах временно оккупированного Крыма снова раздались взрывы. Местные жители слышали взрывы в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Джанкое, о чем сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" и оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Крыма
Реклама

Главное за день

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

11:11 Украина
Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

11:01 Аналитика
Путин приехал к Си говорить об Украине: Песков раскрыл детали

Путин приехал к Си говорить об Украине: Песков раскрыл детали

09:57 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

У россиян большие потери в результате ударов ATACMS по Крыму: в чатах - вой 6259

У россиян большие потери в результате ударов ATACMS по Крыму: в чатах - "вой"

Я вернулся : беглец Влад Яма ошарашил поклонников 6222

"Я вернулся": беглец Влад Яма ошарашил поклонников

Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области 6073

Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области

До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦК 5854

До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦК

Последние новости

11:46

Как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть": какую распространенную ошибку мы делаем

11:25

Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньгиВидео

11:11

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

11:01

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

10:57

Исчезнут и никогда не вернутся: 2 лучших народных средства от муравьев дома

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - КуликКитай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик
10:34

Что творится с ценами на продукты в Украине: "прыгает" ли стоимость

10:30

В России снова не стало звезды популярных сериалов

10:11

Постоянные отключения света по часам введут либо нет: энергетики объяснили

09:57

Путин приехал к Си говорить об Украине: Песков раскрыл детали

Реклама
09:50

Жена Короля Чарльза отказалась от ужасной покупательской привычки

09:24

Гороскоп на завтра 17 мая: Ракам - успех в любви, Близнецам - сложная ситуация

09:13

Ловля уклонистов в Киеве: копы рассказали, скольких доставили в ТЦК

09:09

США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова

08:53

Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали

08:35

Какой пенсии можно добиться с "минималкой": названа точная сумма

08:25

Как можно отмыть стеклянные крышки: очень простой, но действенный способ

08:17

Оккупанты продвинулись на 8 км от границы на Харьковщине: что происходит на фронте

08:10

Главная цель неожиданных Путинских перестановок в Кремлемнение

08:00

Бывший муж Ани Лорак засветился на мероприятие с новой пассией

07:34

"Одна пуля прошла через живот": что известно о состоянии Фицо после покушения

Реклама
07:25

Найти ноль за 10 секунд смогут только люди с "орлиным зрением": сложная загадка

07:15

Как почистить подошву утюга: рабочий способ, о котором мало кто знаетВидео

07:06

РФ обстреляла Харьков: авиаударом повреждено здание университета

06:53

Как можно почистить расческу для волос: очень легкий и простой способВидео

06:10

Босс мафии Путин начал новые угрозымнение

05:44

Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

05:23

Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 21 секунду найти попугая

04:38

Мухи не залетят в дом в течение всего лета: какие 5 растений отпугивают насекомых

03:30

Как нельзя хранить таблетки: медик назвал очень распространенную ошибкуВидео

02:22

Что происходит в Кремле: эксперт рассказал о плане Путина и его последствиях

01:30

80-летний Роберт Де Ниро рассказал про общение с годовалой дочерью

00:28

Положинский рассказал про роман с известной певицей: "Много лет любим"

00:23

Крым под массированной атакой: Севастополь содрогается от взрывов, вспыхнул пожарВидео

00:21

Пули "прошили" тело насквозь: удивительное спасение пограничника в Волчанске

15 мая, среда
23:38

Дочь Джоли и Питта показала фееричные танцы, тщательно скрывая свою женственностьВидео

23:21

Еле дышит: госпитализированному российскому певцу стало хуже

22:46

Вельбой подколол alyona alyona и Jerry Heil из-за третьего места на Евровидении

22:46

Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении

22:38

"Чуть Богу душу не отдала": молодуха престарелого Петросяна попала в происшествие

Реклама
22:12

Каким столовым прибором нельзя есть 16 мая: странные приметы предков

22:07

Как быстро простерилизовать крышки для банок – простой совет домохозяйкам

21:45

"Публичная ответственность": alyona alyona заявила, что ее серьезно подставила команда

21:37

В Украине во время тревоги прогремели взрывы: все подробности

21:08

Рок-выступление генсекретаря: какую песню спел Блинкен в Киеве - текст и переводВидео

21:03

"Ситуацию частично стабилизировали": Зеленский рассказал о боях на Харьковщине

20:27

В Украине ввели аварийные отключения света: будут действовать графики отключений

20:04

Лилия Ребрик показала, как "танцует" ее 2-месячная дочь - трогательное видеоВидео

19:54

"Наивно надеяться на возвращение территорий": Петр Павел сделал неожиданное заявление

19:43

Россияне устроили "перформанс" возле Работино с "тряпкой": что известно

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять