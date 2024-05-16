Путин приехал к Си говорить об Украине: Песков раскрыл детали

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин находится в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

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Песков сказал, о чем будет говорить Путин в Китае / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин приехал с двухдневным визитом в Китай в гости к лидеру КНР Си Цзиньпину и привез с собой почти всех ключевых чиновников РФ.

Утром в четверг, 16 мая, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, они продолжались два с половиной часа. Перед этим была пышная церемония встречи на площади Дома народных собраний в Пекине. Путина и Си Цзиньпина встречали залпами пушек.

Во время встречи с главой КНР Путин заявил, что сотрудничество РФ и КНР выступает стабилизирующим фактором на международной арене, а китайский лидер в свою очередь отметил, что взаимоотношения с Россией являются эталоном сотрудничества крупных держав, отличаются уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой.

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"Китай намерен как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами... Отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки", - заявил Си Цзиньпин.

Смотрите видео - Путин прибыл в Китай, чтобы поговорить с Си Цзиньпином:

Путин приехал в КНР на встречу с Си / Скриншот

Тем временем пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с Си Цзиньпином, пишет российское издание Известия.

"Украина обязательно будет обсуждаться", - сказал Песков.

Он заявил, что России импонирует "мирный план Китая по Украине" и страна-агрессор РФ якобы приветствует любые мирные инициативы относительно войны.

"Конечно же, это все − только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", − заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, Пекин более года назад обнародовал документ из 12 пунктов, в котором излагаются общие принципы прекращения войны в Украине, однако нет конкретики. В прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин обнародовал дополнительные принципы, которые призывают к "охлаждению" ситуации, созданию условий для восстановления мира и создания стабильности, а также минимизации влияния на мировую экономику.

В США заявляли, что КНР позиционирует себя как миротворца, однако отражает "ложный нарратив" страны-агрессора России и не может осудить ее вторжение в Украину.

Позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Визит Путина в Китай и переговоры с Си Цзиньпином

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин будет находиться в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин называет Путина "дорогим другом", не критикует его за вторжение в соседнюю страну и разделяет его недовольство мировой гегемонией Запада. Си встречался с Путиным уже 40 с лишним раз — вдвое больше, чем с любым другим мировым лидером.

Накануне визита Путин заявил, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

В Госдепе Соединенных Штатов Америки перед визитом Путина в Китай сделали важное обращение к Пекину. В Госдепе призвали КНР прекратить поддержку страны-агрессора России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

Историк и военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина. Жирохов отметил, что визит Путина в Китай имеет такую же важность, как любой другой визит президента в Вашингтон.

"То есть ему надо подтвердить визит к своему сюзерену, чтобы показать свою преданность. Благодаря Китаю Путин находится у власти, потому что это выгодно Пекину", - отметил военный эксперт.

Однако, сможет ли диктатор получить то, что желает, еще остается вопросом. Китай стремится получить от России некоторые технологии, которые до сих пор не были переданы, сказал Жирохов.

Позиция Китая в отношении войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

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