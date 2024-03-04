В Китае назвали войну в Украине 'кризисом' и выдали заявление о переговорах с РФ

Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но поддерживает тесные связи с Москвой.

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Китай предлагает мирные переговоры Украине с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-я отдельная бригада территориальной обороны

После дипломатических переговоров в Москве в субботу вечером министерство иностранных дел Китая заявило в воскресенье, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

В отчете, опубликованном в воскресенье утром, министерство иностранных дел Китая заявило, что специальный представитель Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин согласились, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине, пишет The Guardian.

"Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конце концов должен решаться путем переговоров. Чем острее противоречия, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога. Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении МИД Китая. видео дня

Поездка Ли стала второй с мая прошлого года и состоялась в тот момент, когда Киев стремится к участию Пекина в мирных переговорах, которые Швейцария пытается организовать этой весной. Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но поддерживает тесные связи с Москвой.

Напомним, что Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров. Глава Турции подчеркнул поддержку страной независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины. Есть необходимость объединения усилий обеих сторон для достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда будут переговоры с Россией и на каких условиях. Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет повторять Минские договоренности, на этот раз - по другой части территории.

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