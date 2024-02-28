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"Шанс закончить войну": Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

Руслана Заклинская
28 февраля 2024, 19:33
Президент Турции поддерживает украинскую "формулу мира" и верит, что дипломатией можно достичь мира.
'Шанс закончить войну': Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров
Турция предлагает себя как площадку для переговоров между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, ua.depositphotos.com

Турция готова восстановить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проводились в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu Ajansı.

"Мы для достижения мира готовы возобновить процесс переговоров, который ранее состоялся в Стамбуле", - заявил Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул поддержку страной независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины. По его словам, есть необходимость объединения усилий обеих сторон для достижения мира.

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Эрдоган также отметил, что "Черноморская инициатива" остается на повестке дня. Он отметил необходимость создания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. В этом контексте вместе с ООН продолжаются переговоры по созданию нового регламента, который будет включать обязательства о безопасности в Черном море.

"С другой стороны, мы для восстановления мира готовы возобновить процесс переговоров, который ранее состоялся в Стамбуле. По этому случаю я хочу пожелать, чтобы дух солидарности, который ожил в нашей общей географии на Балканах, благодаря процессу сотрудничества стран Юго-Восточной Европы, распространился и на нашу соседнюю географию", - добавил президент Турции.

Турция поддерживает "формулу мира" Украины

Президент Турции Редждеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна активно поддерживает крымскотатарский народ и выступает за его права и интересы. Он отметил, что Турция поддерживает украинскую "формулу мира".

"Как минимум, считаю необходимым начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этом плане мы принципиально поддерживаем мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", - сказал Эрдоган.

По его словам, необходимо использовать все дипломатические каналы для достижения мира. Он также заявил о готовности Турции помочь в восстановлении и реконструкции Украины.

"Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром", - добавил он.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины-инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории Украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Переговоры Украины и России

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к переговоров по войне в Украине. Он напомнил о переговорах в Стамбуле, где, по его словам, почти достигли договоренностей, но Украина их нарушила по "указаниям западных стран и США".

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дипломатическое завершение войны между Россией и Украиной возможно только по украинской формуле мира. В интервью американскому журналисту Брету Байеру он заявил, что Украина не желает повторения Минских договоренностей, но ищет пути для мира с сильной позиции и на основе документа, который базируется на украинской формуле мира и имеет поддержку от большинства стран.

Кроме этого, экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принуждения Украины к переговорам о прекращении войны со страной-агрессором Россией. Он будет склонять Украину к переговорам, если вернется к власти в следующем году.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган мирные переговоры с Россией
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