Когда будут переговоры с Россией и на каких условиях: Зеленский ответил

Украина будет говорить с Россией с сильной позиции, заявил президент.

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Владимир Зеленский назвал условие переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, Стратком ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о шансах дипломатического завершения войны России и Украины и назвал условие переговоров с РФ.

По его словам, завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира. Об этом глава государства заявил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал Fox News.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет повторять Минские договоренности, в этот раз - относительно другой части территории.

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"Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину, − ред.). Что касается стола переговоров − когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина будет говорить с Россией с сильной позиции.

"С сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь − это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильными по всем пунктам, которые я озвучил, и когда мы будем иметь документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, тех, которые принимают решения, то тогда мы сможем говорить о политических переговорах", − подчеркнул Зеленский.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Переговоры России и Украины

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принуждения Украины к переговорам о прекращении войны со страной-агрессором Россией, если он вернется к власти в следующем году.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, советники Трампа обсуждали вопрос о том, как посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в начале потенциального второго президентского срока Трампа.

Издание Reuters писало, что Путин через посредников предлагал США заморозить российско-украинскую войну, однако получил от Вашингтона "отпор".

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