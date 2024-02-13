Путин предлагал США 'заморозить' войну с Украиной, но получил 'отпор' - Reuters

США даже на условиях анонимности отрицали, что имели какие-либо кулуарные разговоры с Кремлем о прекращении огня в Украине.

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РФ хочет передышки перед следующим этапом войны / Коллаж Главреда. Фото: скриншот YouTube, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить российско-украинскую войну, однако получил от Вашингтона "отпор", пишет Reuters со ссылкой на три российских источника, информированных ходом переговоров.

Путин в течение 2023 года якобы публично и частным образом через посредников, в том числе через арабские страны, посылал Белому дому "сигналы", что "готов рассмотреть" прекращение огня в Украине по нынешней линии фронта в обмен на оккупированные его армией украинские территории.

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Указывается, что США предложение Кремля отклонили. В Москве называют переговоры с США "полным провалом", поскольку американцы отказались давить на Украину.

"Контакты с американцами закончились ничем", - цитирует агентство своего "российского" собеседника.

Американские источники СМИ любые официальные контакты с Москвой отрицают - Белый дом не будет участвовать в переговорах без участия Украины, подчеркнули они. Также один из американских чиновников на условиях анонимности подтвердил, что США не участвовали ни в каких кулуарных разговорах с Россией и не станут действовать за спиной Украины.

Переговоры с Россией

В интервью скандальному трамповскому пропагандисту Такеру Карлсону Путин заявил, что он якобы готов к переговорам по войне в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

"Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова ли? Да мы не отказывались! Они же [Украина] публично отказались. Ну что ж, пусть отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - заявил диктатор.

В Институте изучения войны ранее объясняли, что любое прекращение огня на войне в Украине пойдет на пользу стране-агрессору России. Российские призывы к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы исключить обязательства по вступлению в НАТО или Европейский Союз.

Аналитики добавили, что Путин стремится к тому, чтобы ослабить Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

Украина будет готова рассмотреть возможность участия представителей России в Формуле мира Зеленского, но только во время второго саммита мира. Для участия в обсуждении у Москвы должна быть политическая воля к миру, в свою очередь, отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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