Путин предлагал США 'заморозить' войну с Украиной, но получил 'отпор' - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить российско-украинскую войну, однако получил от Вашингтона "отпор", пишет Reuters со ссылкой на три российских источника, информированных ходом переговоров.
Путин в течение 2023 года якобы публично и частным образом через посредников, в том числе через арабские страны, посылал Белому дому "сигналы", что "готов рассмотреть" прекращение огня в Украине по нынешней линии фронта в обмен на оккупированные его армией украинские территории.
Указывается, что США предложение Кремля отклонили. В Москве называют переговоры с США "полным провалом", поскольку американцы отказались давить на Украину.
"Контакты с американцами закончились ничем", - цитирует агентство своего "российского" собеседника.
Американские источники СМИ любые официальные контакты с Москвой отрицают - Белый дом не будет участвовать в переговорах без участия Украины, подчеркнули они. Также один из американских чиновников на условиях анонимности подтвердил, что США не участвовали ни в каких кулуарных разговорах с Россией и не станут действовать за спиной Украины.
Переговоры с Россией
В интервью скандальному трамповскому пропагандисту Такеру Карлсону Путин заявил, что он якобы готов к переговорам по войне в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".
"Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова ли? Да мы не отказывались! Они же [Украина] публично отказались. Ну что ж, пусть отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - заявил диктатор.
В Институте изучения войны ранее объясняли, что любое прекращение огня на войне в Украине пойдет на пользу стране-агрессору России. Российские призывы к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы исключить обязательства по вступлению в НАТО или Европейский Союз.
Аналитики добавили, что Путин стремится к тому, чтобы ослабить Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.
Украина будет готова рассмотреть возможность участия представителей России в Формуле мира Зеленского, но только во время второго саммита мира. Для участия в обсуждении у Москвы должна быть политическая воля к миру, в свою очередь, отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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