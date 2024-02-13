Боррель: эти месяцы будут решающими, РФ пойдет в новое наступление уже в марте

Запад должен предоставить Украине все инструменты, чтобы отразить российские атаки, подчеркнул Боррель.

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Россия пойдет в наступление уже в следующем месяце / Коллаж Главреда: фото УНИАН, Минобороны РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что Россия пойдет в новое масштабное наступление после "победы" Путина на так называемых президентских выборах в России. По его словам, "ближайшие месяцы будут решающими".

В своем блоге по итогам поездки в Киев Боррель отметил, что Украина очевидно нуждается не только в макрофинансовой помощи со стороны ЕС, но и в военной помощи.

По мнению Борреля, новое наступление России возможно уже в марте 2024 года.

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"Еще одно большое российское наступление может начаться через месяцы после российских "выборов" в марте. Однако я обнаружил, что украинский народ по-прежнему настроен продолжать борьбу, и я увидел его изобретательность и стойкость в работе", - подчеркнул политик.

То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза, добавил он.

Новое наступление России - последние новости с фронта

Путин воспользовался сложной ситуацией вокруг новых пакетов помощи Украине со стороны США и погнал свои войска в масштабное наступление на Востоке. В частности, одна из самых тяжелых ситуаций наблюдается в Авдеевке - по наблюдениям BILD, город может "упасть" в ближайшие недели.

В то же время от военных уже поступила информация о пополнении дислоцированных в Авдеевке подразделений ВСУ свежими силами.

А руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш допустил, что скоро российские оккупанты могут прекратить наступательные действия. Наступление российских захватчиков не может продолжаться вечно - сейчас, по его словам, российская армия бьется в последних конвульсиях.

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