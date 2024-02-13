Трамп снова набросился на НАТО из-за Украины: сделал скандальное заявление

Американского миллиардера разозлило то, что Соединенные Штаты до сих пор остаются крупнейшим "донатером" украинской армии.

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Трамп взялся снова за "свое" / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал очередное заявление о работе НАТО, которая его не устраивает. У американского миллиардера-политика на этот раз вызвала ярость якобы недостаточная поддержка Альянсом военных потребностей Украины.

В соцсети Truth Social он возмутился, что Соединенные Штаты являются крупнейшим "донатером" украинской армии среди всех стран Североатлантического альянса.

"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", - цитирует Трампа "Европейская правда". видео дня

Здесь Трамп напомнил об "успехах" своего президентства - он якобы заставил НАТО "платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2% ВВП".

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого вы не будете иметь военной защиты США, деньги потекли рекой. После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", - разгневался Трамп.

Трамп о НАТО и Украине

11 февраля сторонник Путина Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он сказал, что Штаты должны давать деньги в долг, а не, мол, просто так.

"Мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возврат или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупыми", - заявил политик.

Трамп также высказал свою позицию, что США не должны защищать страны НАТО, если они не вносят достаточное количество взносов в Альянс.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их (Россию - ред.) делать все, что им заблагорассудится. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - уточнил Трамп.

На что возмущенно отреагировали как сам Джо Байден, так и внутри Республиканской партии. В частности, республиканец Джеймс Лэнкфорд сказал, что он ни в коем случае не согласен со словами Трампа.

"Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете - это неправильный путь", - ответил законодатель.

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