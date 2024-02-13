Путин вдвое увеличит войска у границ с НАТО, растет угроза Третьей мировой – СМИ

Агрессор Россия в ближайшие годы может увеличить количество танков, бронетранспортеров и артиллерийских систем у границ с Финляндией и странами Балтии.

https://glavred.info/world/putin-vdvoe-uvelichit-voyska-u-granic-s-nato-rastet-ugroza-tretey-mirovoy-smi-10541426.html Ссылка скопирована

Путин собирается нарастить войска у границ Финляндии и стран Балтии - эстонская разведка / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Глава Кремля Владимир Путин на фоне растущей угрозы Третьей мировой войны намерен собрать в два раза больше своих войск на границах с Финляндией и странами Балтии.

В материале The Mirror говорится о том, что генеральный директор разведки Эстонии рассказал о намерениях Москвы существенно увеличить количество своих военных у границ стран Балтии и Финляндии.

"Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности личного состава, возможно, примерно вдвое. В ближайшие годы мы увидим увеличение количества БТР, танков, артиллерийских систем", - считает он. видео дня

В эстонской разведке утверждают, что у границ до полномасштабной войны России против Украины дислоцировалось 19 тысяч войск. Теперь их может стать в два раза больше. На границе с Финляндией может быть создан новый армейский корпус с двумя-тремя маневренными подразделениями, а также подразделениями обеспечения.

В такой ситуации Эстония призывает государства НАТО увеличить расходы на оборону для сдерживания РФ. Сама страна намерена потратить больше 3% ВВП на оборону, что выше целевого показателя коллективного блока безопасности Запада.

Угроза нападения России на страны Балтии

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ – возведут линии обороны с бункерами, сообщили в середине января эстонские журналисты. В материале указывалось, что оборонительные линии должны позволить удержать оккупантов до момента прибытия подкрепления НАТО.

НАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии, считает бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун. По его словам, Альянс активирует 5-ю статью еще до нападения оккупантов.

Россия способна захватить страны Балтии, как Крым, считает майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, захватчики могут запустить гибридный сценарий, однако не рискнут осуществить полномасштабное наступление.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.