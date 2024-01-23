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Европа к войне не готова, РФ способна захватить страны Балтии, как Крым - Гетьман

Андрей Ганжа
23 января 2024, 09:00
У Европы вся надежда на войска США и Великобритании – если Россия нападет на НАТО, европейские страны вряд ли смогут себя защитить, считает Алексей Гетьман.
Алексей Гетьман
Россия пойдет на ползучую интервенцию против стран Балтии, если ее не удастся остановить в Украине - Гетьман / Коллаж Главред

На Западе начало меняться восприятие развязанной Россией войны против Украины. Затягивание военной помощи Киеву привело к тому, что ВСУ вынуждены ждать нужных вооружений, отражать атаки оккупантов по всей линии фронта и готовиться к новым наступательным операциям врага. Кремль тем временем усилился, и западные союзники стали понимать, что Россия является угрозой не только украинскому государству, но и всей Европе.

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил угрозу зимнего наступления РФ, объяснил, почему Европа не готова к большой войне с Россией, проанализировал ситуацию с западной помощью и назвал возможный сценарий российской агрессии против стран Балтии.

Недавно немецкая Bild со ссылкой на документ Бундесвера опубликовала материал с учебным сценарием, согласно которому в феврале этого года Россия проведет мобилизацию, к июню будто бы отбросит украинские войска назад, а уже во второй половине года проведет гибридную атаку на восточный фланг НАТО. Летом 2025 года, согласно этому материалу, может быть уже полноценная война. Как вы оцениваете публикацию? Насколько реалистичен такой сценарий?

Я не хочу обижать Bild, но все-таки это "желтая пресса". Они часто публикуют материалы провокационного характера, чтобы привлечь внимание людей. Нельзя сказать, что журналисты этого издания пишут неправду, однако они порой сосредотачиваются на каком-то акценте и раздувают его так, будто бы это главная составляющая определенной информации.

Действительно, была информация о том, что россияне будут пытаться зимой осуществить масштабные наступательные действия. Их зимние планы стали известны еще летом прошлого года. Зима наступила, но пока масштабных наступательных действий не наблюдается. Идут локальные бои по всей линии фронта: в районе Купянска, Авдеевки и на других участках. Впрочем, это нельзя назвать мощным наступательным ударом.

Россияне способны усилить свои наступательные действия. Они подтягивают резервы, доукомплектовывают и формируют подразделения, которые понесли потери. Причем пополняются резервы не теми, кого недавно мобилизовали, а опытными военными, которым давали передохнуть. По разным оценкам, россияне ежемесячно мобилизуют 20-40 тысяч человек, то есть примерно тысячу человек в день. Почти такое же количество российских оккупантов мы ежедневно уничтожаем.

Противник ждет оптимальных погодных условий. Примерно во второй-третьей декаде января – первой декаде февраля, когда наступает самое холодное время года, почва может промерзнуть до 30 сантиметров. Это позволит двигаться на тяжелой технике – танках и бронированных машинах. Россияне накапливают силы, что свидетельствует об их намерениях совершить определенные действия. Посмотрим.

Как вы думаете, готова ли Европа к военным вызовам, которые описаны в публикации Bild? Способны ли европейцы отразить потенциальные российские гибридные или прямые военные атаки?

Война в любом случае будет гибридной – комбинацией информационной, экономической и всех других составляющих. В Украине больше задействована составляющая прямых боевых действий, а в Европе преобладают гибридные атаки. Многие из наших партнеров и друзей из Европы еще не поняли, что война против них уже началась. Она уже идет на информационном поле - это именно то, о чем писал в своих научных работах начальник Генерального штаба ВС РФ Герасимов, который является автором гибридной войны в том виде, в котором Россия ее применяет. Он писал: для достижения успеха нужно, чтобы для людей, против которых ведется война такого типа, стерлась разница между войной и миром, чтобы они не понимали, то ли это уже война, то ли еще нет. Картина понимания должна быть размыта: без красивых и мощных наступательных действий и танковых ударов. К такому наши партнеры как раз более-менее готовы.

Если говорить о ползучей интервенции, сценарий которой россияне будут пытаться реализовать в Европе, то я не уверен, что у наших партнеров есть альтернативный план защиты и они точно знают, как с этим бороться. К обычным мощным атакам, которые Россия проводит против Украины, наши партнеры точно не готовы. У них не хватает ни танков, ни ракет, ни артиллерийских снарядов, ни других вооружений.

Европа много лет была расслаблена, потому что там поработала Россия: она налаживала с европейцами сотрудничество по газу, поэтому последним казалось, что все хорошо, что они "голуби мира". Наши друзья из Соединенных Штатов постоянно призывали их опомниться и усилить армию, потому что США не могут самостоятельно держать оборону за Европу и весь мир в целом. В Европе звучало много разговоров о том, что американские "ястребы" хотят войны, и за этой болтовней европейцы забыли выражение si vis pacem, para bellum, то есть "хочешь мира, готовься к войне". Поэтому, если бы сегодня Россия начала наступление против европейских стран НАТО, вся надежда была бы лишь на американские или британские подразделения, потому что вряд ли Германия или другие европейские страны смогли бы что-то сделать. Например, во Франции годовой норматив изготовления снарядов для артиллерийских систем – 80 тысяч единиц в год. О чем тут говорить, какая это вообще военная подготовка?

Сейчас европейцы опомнились. Об этом свидетельствует заявление бывшего командующего армией Нидерландов, генерал-лейтенанта Мартина Вейнена, который на следующий день после своей отставки, уже не скованный должностью, призвал нидерландцев готовиться к войне, в частности, запасаться едой и водой, потому что война неизбежна. В странах Балтии и Польше уже давно об этом знают. Но если об этом заговорили в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии, Франции, Италии, это хорошо – наконец проснулись. Уже два года продолжается полномасштабная война в Европе, а они только проснулись, и, дай Бог, чтобы не уснули снова.

Запад приблизился к ситуации, когда возникает вопрос: либо они помогают Украине, либо сами воюют с Россией. И тут вообще не понятно, почему они медлят с военной помощью Киеву при таких обстоятельствах.

Они не хотят видеть реальность, потому что это разрушит планы многих власть имущих, которые поддерживают контакты с Россией, сидят на финансовых потоках и очень не хотят, чтобы ломался их довольно неплохой образ жизни.

Также проблемой является существование многих неэффективных межгосударственных организаций, таких как ООН. Во всех этих институтах люди получают очень неплохую заработную плату и должны выполнять функции, направленные на обеспечение мира. Если им это не удается, возникает вопрос, чем они занимаются. Может, пусть идут по домам и занимаются своими делами, а мы создадим другие международные организации, которые будут способны сдержать агрессора от наступления и обеспечить мир? Ни Красный Крест, ни ОБСЕ, ни ООН не справились. Эти площадки до сих пор имеют определенное влияние, и мы продолжаем там выступать, но что они смогли сделать, чтобы предотвратить атаки России на Украину? Ничего. Как не смогли они предотвратить и другие террористические атаки в других уголках мира. Они не хотят соглашаться со своей неспособностью и необходимостью меняться, они боятся и думают, что все само по себе пройдет.

Кроме того, до сих пор идут дискуссии по поводу того, стоит ли нам стрелять по военным объектам на территории РФ. Когда дети, видевшие эту войну, подрастут и будут изучать историю, они будут удивляться: как можно было несколько лет колебаться по поводу того, можно ли атаковать военный объект врага на его территории. Это то же самое, если бы Израилю сказали не атаковать ХАМАС, мол, когда по нему бьют, пусть отбивается, но сам не стреляет по территории врага. Вменяемые люди покрутили бы пальцем у виска, услышав такое. А в отношении Украины такая риторика применяется: здесь отбивайтесь, но по объектам врага не бейте, потому что это эскалация. Полный бред.

Вскоре голоса тех, кто призывает не бить по территории России, будут все тише, а впоследствии их и вовсе не будут слушать. Но пока они имеют влияние, и поэтому сохраняется странная ситуация: украинцы держат щит, воюют за всю Европу, оберегают ее от российского нашествия, и при этом никаких итальянских, американских, британских, немецких или французских войск здесь нет. Более того, европейцы колеблются, предоставлять ли военную технику. Эта странная позиция может привести к тому, что мы не сможем остановить русских, и они пойдут дальше. Неужели в Европе этого не понимают? Думаю, понимают, но не хотят в это верить. Дай Бог, чтобы они это осознали как можно скорее.

К каким действиям способны прибегнуть россияне, если их не остановить?

Россияне будут использовать ползучую интервенцию и действовать тихонько, по чуть-чуть, путем определенных провокаций и информационных диверсий с целью якобы защиты русскоязычного населения в странах Балтии. Они не будут открыто применять вооруженные силы, потому что у них есть наработанный опыт гибридной войны. Они будут действовать иначе: например, в Эстонии или Литве могут появиться "зеленые человечки", которые "будут защищать русскоязычных". Россия не будет бить в лоб, потому что понимает, что сразу получит ответ.

Продвижение по Сувалкскому коридору тоже невозможно. Там 100 километров, которые надо пройти по территориям стран НАТО. Российская армия не способна этого сделать, они могут лишь пугать.

Вспомните, как россияне отжали Крым: они зашли тогда, когда Украина была максимально ослабленной, потому что Янукович только что сбежал, а новая власть еще не успела сорганизоваться. И россияне сделали все очень быстро, потому что долго ждали и готовились к оккупации, развивая в Крыму свою "пятую колонну", агентов влияния и разведку. То же самое они сейчас делают в Польше, Литве, Эстонии и Латвии. Будет подходящая возможность - реализуют крымский сценарий. Уверен на 100%, что россияне не будут на танках с триколорами штурмовать Литву или Польшу, они не настолько глупы, поэтому будут действовать гибридно, как прописано в научных трудах Герасимова. Пусть аналитики на Западе просто ознакомятся с тем, что писал Герасимов – там указано все, как РФ будет действовать. Если нет, то пусть и дальше находятся в своих фантазиях, ведь непонимание ситуации приведет к худшим последствиям для тех, кто колеблется, помогать ли Украине должным образом.

Смотрите видео, в котором Гетьман рассказал о планах РФ по сценарию Крыма в странах Балтии:

На Западе все чаще говорят, что война в Украине затянется. Как одержать победу над Украиной в войне на истощение? Особенно в условиях, когда у России огромный ресурс, а мы очень серьезно зависим от военной и финансовой поддержки Запада.

Нам будет трудно одержать победу в затяжной войне без помощи наших западных партнеров и развития отечественного военно-промышленного комплекса. Я уверен, что деятельность наших военно-политических структур сейчас сосредоточена на том, чтобы строить предприятия, которые будут производить в необходимом количестве снаряды и все, что нам нужно для войны. И здесь наши партнеры будут помогать гораздо быстрее, потому что это и в их интересах.

Они будут инвестировать и потом на этом смогут зарабатывать. Инвестиции в украинский ВПК на Западе, в частности, в Германии, будут воспринимать более позитивно, чем передачу Taurus нашей стране. К тому же, это создаст новые рабочие места, а инвестиции приведут к пополнению бюджетов. Таков путь, и другого варианта, к сожалению, нет.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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страны Балтии войска России новости Крыма война России и Украины Алексей Гетьман
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