'Поощрение агрессии РФ против НАТО': республиканцы разнесли заявление Трампа

Поощрять агрессию в отношении союзников, даже если они не платят в рамках НАТО – неправильный путь, считает сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд.

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В Республиканской партии не согласны со скандальным заявлением Трампа в адрес некоторых стран НАТО / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Некоторые сенаторы от Республиканской партии категорически не согласились с заявлением вероятного кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Штаты, дескать, не должны защищать страны, которые делают недостаточно взносов в рамках НАТО.

Как сообщает The Hill, республиканец Джеймс Ленкфорд сказал, что он ни в коем случае не согласен со словами Трампа.

"Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете – это неправильный путь", - сказал законодатель.

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Такое заявление фактически поддержала сенатор-республиканец Джонни Эрнст, которая добавила, что нельзя поощрять противников подобной риторикой.

"Очевидно, что европейцы являются нашими партнерами. Мы будем продолжать поощрять их вносить вклад в НАТО и работать лучше", - подчеркнула Эрнст.

Скандальное заявление Трампа о НАТО

Американский политик Дональд Трамп угрожал поощрять агрессию РФ против НАТО. Такое заявление он сделал, выступая в Южной Каролине. В частности, Трамп привел пример, как во время своей президентской каденции сказал "президенту одной большой страны", что США не будут защищать от России страны, которые не платят за свою защиту в рамках Североатлантического альянса.

В Белом доме назвали риторику Трампа неадекватной.

"Поощрять вторжение в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов - это ужасно и ненормально, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", - подчеркнул представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Президент США Джо Байден жестко отреагировал на циничное заявление Трампа о НАТО.

"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы видите, Путин и его полезные лакеи положили глаз на большие призы", - резюмировал Байден.

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