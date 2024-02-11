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Угрожал поощрять агрессию РФ против НАТО: Трамп сделал скандальное заявление

Андрей Ганчук
11 февраля 2024, 09:31
В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подвергли критике риторику политика Дональда Трампа, назвав ее "ужасной и ненормальной".
Угрожал поощрять агрессию РФ против НАТО: Трамп сделал скандальное заявление
Трамп угрожал НАТО поощрять агрессию РФ против некоторых стран / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Белый дом

45-й президент США Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".

Как сообщает BBC, во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп сказал, что США не будут защищать страны НАТО, которые не будут вносить взносы в Альянс на нужном уровне.

"НАТО было банкротом, пока не появился я. Я сказал: "Все будут платить". Они сказали: "Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?" Я сказал: "Точно нет". Они не могли поверить в это", - рассказал вероятный кандидат на пост американского президента.

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Также он добавил, что "один из президентов большой страны" спросил его о том, будут ли США защищать страны НАТО, если они "не заплатят".

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их (Россию) делать все, что им вздумается. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - уточнил Трамп.

Реакция Белого дома

В администрации Байдена раскритиковали риторику Трампа и заявили, что это неадекватное заявление.

"Поощрять вторжение в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов - это ужасно и ненормально, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", - подчеркнул представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Напомним, в Financial Times опубликовали статью, в которой говорится, что Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме. По поручению Трампа республиканцы уже блокируют помощь Киеву в Конгресса, а проигрыш Украины он хотел бы использовать против команды Байдена.

Политолог Андрей Золотарев считает, что заявления Трампа о "мире между Россией и Украиной за 24 часа" – предвыборная политическая риторика. Однако остается неясным, какой будет политика Трампа в отношении Украины, если он победит на выборах президента США.

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