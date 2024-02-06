Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Трампу было бы на руку поражение Украины, если бы оно произошло перед выборами в США и позволило ему заявить о слабости и провале администрации Байдена.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-pozhertvovat-ukrainoy-radi-kresla-v-belom-dome-ft-10539338.html Ссылка скопирована

Вероятно, Путин сделал долгосрочную ставку на Трампа / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине. Об этом говорится в статье Financial Times.

Издание отмечает, что республиканцы в Палате представителей остаются абсолютно неуступчивыми. В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине попадет через Конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году.

Если в США не одобрят военную помощь Украине, то последствия могут быть катастрофическими. Украина уже сейчас страдает от недостатка артиллерийских снарядов, и в этом году проблема станет еще острее.

видео дня

Джек Уотлинг из Британского Королевского института объединенных служб говорит, что дефицит боеприпасов уже привел к увеличению потерь среди украинцев. Военные не могут планировать будущие операции, так как не знают, когда будут новые поставки техники.

FT добавляет, что Европа не сможет восполнить дефицит боеприпасов, так как производственные линии еще не готовы. По мнению аналитиков, это продлится по крайней мере до 2025 года. А вторая половина этого года потенциально очень опасна для Украины.

По словам Уотлинга, последствия дефицита боеприпасов "сначала будут ощущаться медленно, а затем быстро".

"Когда дойдет до того, что последствия станут очень очевидными, будет уже поздно", - предупредил он.

Журналисты отмечают, что Трампа и республиканцев, похоже, это не волнует.

"Очевидно, они готовы рискнуть победой России — если это немного увеличит шансы Трампа победить президента Джо Байдена в ноябре", — пишет FT.

"Очевидно, Трамп хочет руководствоваться идеей, что Байден руководил хаосом и поражением — от южной границы до Кабула и Киева. Если свобода Украины и безопасность Европы - побочный ущерб в попытке Трампа вернуться в Белый дом, бывший президент, кажется, считает это ценой, которую стоит заплатить", – предполагают авторы статьи.

Издание отмечает: возможно Трамп приветствовал бы украинское поражение – если бы оно произошло перед президентскими выборами и позволило ему озвучить свои любимые заявления о слабости и провале администрации Байдена.

Однако авторы статьи отмечают, что Трамп не мог сделать ничего из этого самостоятельно – ему потакают республиканцы в Палате представителей.

Журналисты также предполагают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не может поверить своему счастью. Вероятно, хозяин Кремля сделал долгосрочную ставку на Трампа.

"Если в Конгрессе не изменится мнение в последнюю минуту, эта ставка может наконец-то оправдаться — на полях сражений в Украине", — резюмировали в Financial Times.

Военная помощь США Украине

В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майкл Джонсон заявил, что законопроект о безопасности "еще хуже, чем предыдущий". По его словам, документ будет похоронен.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.