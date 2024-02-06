УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Анна Ярославская
6 февраля 2024, 09:31
Трампу было бы на руку поражение Украины, если бы оно произошло перед выборами в США и позволило ему заявить о слабости и провале администрации Байдена.
Дональд Трамп, путин, ВСУ
Вероятно, Путин сделал долгосрочную ставку на Трампа / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине. Об этом говорится в статье Financial Times.

Издание отмечает, что республиканцы в Палате представителей остаются абсолютно неуступчивыми. В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине попадет через Конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году.

Если в США не одобрят военную помощь Украине, то последствия могут быть катастрофическими. Украина уже сейчас страдает от недостатка артиллерийских снарядов, и в этом году проблема станет еще острее.

видео дня

Джек Уотлинг из Британского Королевского института объединенных служб говорит, что дефицит боеприпасов уже привел к увеличению потерь среди украинцев. Военные не могут планировать будущие операции, так как не знают, когда будут новые поставки техники.

FT добавляет, что Европа не сможет восполнить дефицит боеприпасов, так как производственные линии еще не готовы. По мнению аналитиков, это продлится по крайней мере до 2025 года. А вторая половина этого года потенциально очень опасна для Украины.

По словам Уотлинга, последствия дефицита боеприпасов "сначала будут ощущаться медленно, а затем быстро".

"Когда дойдет до того, что последствия станут очень очевидными, будет уже поздно", - предупредил он.

Журналисты отмечают, что Трампа и республиканцев, похоже, это не волнует.

"Очевидно, они готовы рискнуть победой России — если это немного увеличит шансы Трампа победить президента Джо Байдена в ноябре", — пишет FT.

"Очевидно, Трамп хочет руководствоваться идеей, что Байден руководил хаосом и поражением — от южной границы до Кабула и Киева. Если свобода Украины и безопасность Европы - побочный ущерб в попытке Трампа вернуться в Белый дом, бывший президент, кажется, считает это ценой, которую стоит заплатить", – предполагают авторы статьи.

Издание отмечает: возможно Трамп приветствовал бы украинское поражение – если бы оно произошло перед президентскими выборами и позволило ему озвучить свои любимые заявления о слабости и провале администрации Байдена.

Однако авторы статьи отмечают, что Трамп не мог сделать ничего из этого самостоятельно – ему потакают республиканцы в Палате представителей.

Журналисты также предполагают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не может поверить своему счастью. Вероятно, хозяин Кремля сделал долгосрочную ставку на Трампа.

"Если в Конгрессе не изменится мнение в последнюю минуту, эта ставка может наконец-то оправдаться — на полях сражений в Украине", — резюмировали в Financial Times.

Военная помощь США Украине

В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майкл Джонсон заявил, что законопроект о безопасности "еще хуже, чем предыдущий". По его словам, документ будет похоронен.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин военная помощь выборы в США война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

09:32 Мир
Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:31 Мир
Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:56

Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

09:51

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

09:32

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФФото

09:31

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
09:25

Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

Реклама
08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

04:23

Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

03:52

Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

Реклама
03:03

Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком

02:24

Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

02:00

Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

01:35

"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

00:48

Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

05 февраля, понедельник
23:40

Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

23:29

Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

23:04

Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

22:51

За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

22:39

Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

21:59

Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

21:59

Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

21:41

Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

21:22

"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

21:04

Это вредит вам: эксперты бьют в колокол из-за тренда на "маниакальную" уборку в TikTok

20:39

ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении - украинский офицер

20:25

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

20:15

Королю Великобритании Чарльзу диагностировали рак

20:13

В Нидерландах сделали заявление: Украина получит больше F-16, чем обещали

19:57

Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

Реклама
19:41

Проект о мобилизации снова рискует застрять в кабинетах: в ВР сделали заявление

19:38

Почему хлеб нельзя, а сухари можно: ошеломляющие сведения о популярной еде

19:34

Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

19:13

Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

19:10

Помощь США для Украины: страх перед Трампом или здравый смыслмнение

18:59

Порывы 30 м/с и сильные осадки: в Украине внезапно жестко портится погода

18:28

Мобилизация осужденных: в ВР прокомментировали нюансы новых решений

18:21

"Переплывайте Тису": нардеп отличился "наездом" на уклонистовВидео

18:11

Влад Росс. Стрельца в феврале ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейВидеоблоги

18:00

Только не в мусорку: почему умные дачники запасаются кофейной гущей круглый годВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять