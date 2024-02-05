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Помощь Украине на $60 млрд: в Конгрессе США грозятся уничтожить законопроект

Андрей Ганчук
5 февраля 2024, 10:33
Новый законопроект, который включает помощь для Украины и Израиля, дескать, еще хуже, чем предыдущая инициатива Белого дома, считает Майк Джонсон.
Джонсон, Конгресс США
Новый законопроект на 118 млрд долларов не пройдет Палату представителей - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, посольство Украины в США

Законопроект о безопасности на сумму 118 миллиардов долларов, ранее представленный в Сенате США и включающий помощь для Украины, "еще хуже, чем предыдущий". Документ не пройдет Палату представителей, заявил ее спикер-республиканец Майкл Джонсон.

В своем аккаунте в социальной сети X он сказал о том, что законопроект не учитывает урегулирование проблемы на границе с Мексикой.

"Этот законопроект еще хуже, чем мы надеялись, и даже не близится к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - считает Джонсон.

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Также Майк Джонсон подчеркнул, что если документ дойдет до Палаты представителей, то инициатива "умрет по прибытию".

Помощь Украине от США

Военная помощь Киеву от Соединенных Штатов приостановлена, поскольку в Конгрессе до сих пор не проголосовали за ее продление. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать.

Сенат США представил законопроект о помощи Украине, которым предусмотрено 60 миллиардов долларов для Киева. Президент Джо Байден обратился к Конгрессу и призвал американских законодателей как можно скорее проголосовать за инициативу.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил о подготовке голосования за помощь США Израилю без Украины. Однако в администрации Байдена подчеркнули, что выступают против подобного голосования.

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Конгресс США военная помощь война России и Украины
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