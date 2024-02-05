Помощь Украине на $60 млрд: в Конгрессе США грозятся уничтожить законопроект

Новый законопроект, который включает помощь для Украины и Израиля, дескать, еще хуже, чем предыдущая инициатива Белого дома, считает Майк Джонсон.

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Новый законопроект на 118 млрд долларов не пройдет Палату представителей - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, посольство Украины в США

Законопроект о безопасности на сумму 118 миллиардов долларов, ранее представленный в Сенате США и включающий помощь для Украины, "еще хуже, чем предыдущий". Документ не пройдет Палату представителей, заявил ее спикер-республиканец Майкл Джонсон.

В своем аккаунте в социальной сети X он сказал о том, что законопроект не учитывает урегулирование проблемы на границе с Мексикой.

"Этот законопроект еще хуже, чем мы надеялись, и даже не близится к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - считает Джонсон. видео дня

Также Майк Джонсон подчеркнул, что если документ дойдет до Палаты представителей, то инициатива "умрет по прибытию".

Помощь Украине от США

Военная помощь Киеву от Соединенных Штатов приостановлена, поскольку в Конгрессе до сих пор не проголосовали за ее продление. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать.

Сенат США представил законопроект о помощи Украине, которым предусмотрено 60 миллиардов долларов для Киева. Президент Джо Байден обратился к Конгрессу и призвал американских законодателей как можно скорее проголосовать за инициативу.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил о подготовке голосования за помощь США Израилю без Украины. Однако в администрации Байдена подчеркнули, что выступают против подобного голосования.

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