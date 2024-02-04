У Байдена отреагировали на помощь США Израилю без Украины категорическим "нет"

Администрация президента США выступает против помощи Израилю без дополнительного финансирования, цитирует Радио Свобода "Крым.Реалии" представителя Белого дома Карин Жан-Пьер
Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон решительно выступает против этой "уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины" в самообороне и "лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население".
Военная помощь США - что нового
Накануне спикер Палаты представителей США Майк Джонсон анонсировал голосование за законопроект, включающий предоставление военной помощи только Израилю - без Украины.
По словам Джонсона, этот шаг необходим для скорейшего оказания помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в секторе Газа, а на рассмотрение пакета, объединяющего помощь Украине и Израилю с положениями о безопасности американо-мексиканской границы, нет времени.
"Учитывая неспособность Сената вовремя обеспечить движение соответствующего законодательства, и учитывая сложные обстоятельства, в которых находится Израиль, Палата представителей берет на себя лидерскую роль", – заявил Джонсон.
Отсутствие помощи со стороны США уже оказывает влияние на боевые действия
Как отмечал военный обозреватель Дэвид Акс в колонке для Forbes, украинская артиллерия сейчас ощущает сильнейший снарядный голод на войне. Ситуация со снарядами в последнее время кардинально изменилась: если летом 2023 года можно было говорить о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над русским, то сейчас у оккупантов почти пятикратное преимущество.
Дэвид Акс пишет, что российские артиллеристы одновременно становятся дерзкими. Они не беспокоятся, что украинские артиллеристы могут открыть по ним ответный огонь, и поэтому сосредотачивают свои пушки и пусковые установки в прифронтовых городах, чтобы бить по позициям украинских военных.
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