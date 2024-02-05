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Сенат США представил законопроект о помощи Украине: когда за него будут голосовать

Анна Ярославская
5 февраля 2024, 07:09
Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов.
Капитолий, военная помощь Украине
Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: US Department of Defense, pixabay.com

В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов, сообщается на сайте Сената США.

Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будут направлены на замещение складов в США, около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.

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Кроме того, 14,8 млрд долларов предусмотрены на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки. Еще 7,85 млрд пойдут на прямую бюджетную поддержку Украины и 1,58 млрд долларов - на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

В законе также предусмотрена гуманитарная помощь жителям Сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины в размере 10 млрд долларов.

Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал принять новый законопроект и пообещал подписать его в кратчайшие сроки, передает пресс-служба Белого дома.

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление (диктатора РФ Владимира, – ред.) Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут", - заявил Байден.

Военная помощь США Украине

В начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США планируют уменьшить объем военной помощи Украине, поскольку стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

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