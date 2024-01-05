США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов - Госдеп

Вместо этого Соединенные Штаты помогут Украине создать собственную военно-промышленную базу.

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США будут продолжать поддерживать Украину, но объемы помощи изменятся / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину ... столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", - сказал Миллер на брифинге.

Чиновник Госдепа добавил, что на данный момент необходимо, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, "потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы".

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Военная помощь Украине

В начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за противоречий между демократами и республиканцами в вопросе безопасности границы с Мексикой.

4 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

У Пентагона есть формальные полномочия для того, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны. Все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в то, что военная помощь западных стран продолжится и не имеет альтернативы в случае ее прекращения.

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