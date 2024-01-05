Пентагон готов передать Украине оружие на $4,2 млрд, но есть условие

Спикер Минобороны США Патрик Райдер объяснил, что все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

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Пентагон назвал условие для передачи Украине оружия на $4,2 млрд / Коллаж: Главред, фото: скриншот

У Пентагона есть формальные полномочия для того, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны.

Как заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер, все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

"У нас есть полномочия тратить примерно 4,2 млрд долларов из имеющихся фондов, но у нас нет возможности пополнять запасы", — сказал Райдер на брифинге.

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Кроме того, представитель Пентагона заявил, что министерство работает с Конгрессом по этому вопросу.

Также Райдер призвал членов Конгресса не медлить с принятием предложения Белого дома о дополнительном финансировании для Украины.

Военная помощь Украине

Как известно, Конгресс США пока что так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Напомним, начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

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