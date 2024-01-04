"У нас нет "плана Б": Кулеба сказал, что будет, если Запад не даст Украине оружия

Если Украина не получит помощи сегодня, то впоследствии цена будет намного выше, так как российский диктатор Путин не остановится, сказал глава МИД.

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Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами, сказал Дмитрий Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, defense.gov

Украина верит в то, что военная помощь западных стран продолжится и не имеет альтернативы в случае ее прекращения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью корреспонденту CNN Криштин Аманпур.

На вопрос, какой у Украины "план Б" для компенсации недостатка оружия, которое она не может получить от западных стран, Кулеба ответил:

"У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А". видео дня

Кулеба добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".

"И как правильно сказал генсек (НАТО, - ред.), то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", - отметил глава МИД Украины.

По словам министра иностранных дел, в случае "теоретической победы" РФ в Украине "другие лидеры во всем мире будут иметь соблазн пойти по стопам России", и это потребует от Соединенных Штатов "гораздо, гораздо более высокой цены".

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может достичь успеха в Украине, делают огромную ошибку и должны изменить работу. Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", - заявил Дмитрий Кулеба.

Военная помощь Украине

Как известно, Конгресс США пока что так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Евросоюз также не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

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