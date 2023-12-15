УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

Анна Ярославская
15 декабря 2023, 06:54
Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги. Внеочередной саммит ЕС соберется в январе.
Шарль Мишель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан наложил вето на решение по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле в соцсети X (Twitter), что на помощь Украине было наложено вето и что вернутся к этому вопросу в следующем году.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Украину видеть позитивный сигнал в голосовании относительно бюджетной поддержки несмотря на то, что венгерский лидер Орбан заблокировал это решение в ночь на пятницу.

видео дня

Президент Евросовета утверждает, что ставил целью собрать голоса всех 27 членов ЄС, передает ЕП.

"Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы добились почти единодушия, поддержки всех кроме одного голоса", – заявил он.

Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", – заявил он.

Мишель отказался уточнять, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал политик.

Тем временем европейский редактор Радио Liberty Рихард Йозвяк написал в социальной сети X (Twitter), что Украина победила в расширении Евросоюза, но потеряла в финансировании. Тем не менее шансы на получение 50 млрд евро остаются.

"Таким образом, это символическая победа Украины в расширении, но потеря в финансировании. Лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы договориться о 50 млрд евро - с надеждой, что Венгрия будет включена", - написал в своем посте Йозвяк.

Как сообщал Главред, ранее главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

Также сообщалось, что Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине. Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского министра Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Виктор Орбан новости Украины и мира
Реклама

Главное за день

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:54 Мир
Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

23:03 Украина
Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

22:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:54

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:25

Перезагрузка отношений США и Украинымнение

04:42

Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

04:00

СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

03:10

Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
02:33

Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фановВидео

02:03

Нужно было слушать маму: для чего нужно пить рыбий жир

01:33

Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

14 декабря, четверг
23:34

"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

Реклама
23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

22:49

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

Реклама
20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

19:54

Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

19:46

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:42

В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" - ВСУ

19:36

Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

19:29

Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

19:28

Как уничтожить Путина уже сейчас?мнение

19:11

Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию

19:10

Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

18:59

Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

18:40

"Не возьмут даже за годы": Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

18:38

Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

18:14

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

18:09

Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

18:02

ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

18:00

Как быстро очистить машину от снега и не поцарапать ее

17:53

Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

17:50

ЕС достиг "широкого согласия" по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian

17:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная: какие причины

Реклама
17:47

"Тавр". Ссоры в высшем руководстве страны подрывают боевой дух армииВидеоблоги

17:40

Головоломка для веселых и находчивых: надо найти цыпленка за 7 секунд

17:30

Meest China запустила доставку с корейских маркетплейсов новости компании

17:24

Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск: Комаров покажет восстановление энергетической инфраструктуры и ветровую электростанцию ​​изнутри

17:19

Обманул во время "Прямой линии": в ГУР прокомментировали ключевое заявление Путина

17:17

В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации игроманов

17:11

Ослабление поддержки Украины Западом усиливает шансы Путина на победу - NYT

17:05

Всего 2 ингредиента изменят салат Селедка под Шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинкаВидео

16:55

Войну в Украине можно выиграть в течение трех лет - министр обороны Эстонии

16:47

Поднимали F-16 и объявили тревогу: в Румынии упал российский беспилотник

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять