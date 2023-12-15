Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги. Внеочередной саммит ЕС соберется в январе.

https://glavred.info/world/evrosoyuz-ne-odobril-vydelenie-ukraine-50-mlrd-evro-orban-nalozhil-veto-10525223.html Ссылка скопирована

Орбан наложил вето на решение по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле в соцсети X (Twitter), что на помощь Украине было наложено вето и что вернутся к этому вопросу в следующем году.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Украину видеть позитивный сигнал в голосовании относительно бюджетной поддержки несмотря на то, что венгерский лидер Орбан заблокировал это решение в ночь на пятницу.

видео дня

Президент Евросовета утверждает, что ставил целью собрать голоса всех 27 членов ЄС, передает ЕП.

"Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы добились почти единодушия, поддержки всех кроме одного голоса", – заявил он.

Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", – заявил он.

Мишель отказался уточнять, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал политик.

Тем временем европейский редактор Радио Liberty Рихард Йозвяк написал в социальной сети X (Twitter), что Украина победила в расширении Евросоюза, но потеряла в финансировании. Тем не менее шансы на получение 50 млрд евро остаются.

"Таким образом, это символическая победа Украины в расширении, но потеря в финансировании. Лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы договориться о 50 млрд евро - с надеждой, что Венгрия будет включена", - написал в своем посте Йозвяк.

Как сообщал Главред, ранее главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

Также сообщалось, что Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине. Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского министра Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.