Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

Встреча представителей Орбана и республиканцев состоятся в Вашингтоне на конференции.

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Республиканцы и Орбан хотят заблокировать военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины". Об этом сообщает The Guardian.

Они встретятся на двухдневной конференции в Вашингтоне. На второй день мероприятия запланирована закрытая встреча с республиканцами-членами Конгресса США. Именно там якобы будут обсуждать блокирование помощи Украине.

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что конференцию организует аналитический центр Heritage Foundation, который ранее резко выступал против помощи США Украине. Его идеология очень близка идеологии Орбана и Дональда Трампа.

Военная помощь Украине от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.

В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. ​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.

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