УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

Ангелина Подвысоцкая
10 декабря 2023, 22:20
Встреча представителей Орбана и республиканцев состоятся в Вашингтоне на конференции.
Орбан, США
Республиканцы и Орбан хотят заблокировать военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины". Об этом сообщает The Guardian.

Они встретятся на двухдневной конференции в Вашингтоне. На второй день мероприятия запланирована закрытая встреча с республиканцами-членами Конгресса США. Именно там якобы будут обсуждать блокирование помощи Украине.

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС", – говорится в сообщении.

видео дня

Стоит отметить, что конференцию организует аналитический центр Heritage Foundation, который ранее резко выступал против помощи США Украине. Его идеология очень близка идеологии Орбана и Дональда Трампа.

Военная помощь Украине от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.

В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. ​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США вторжение России Виктор Орбан
Реклама

Главное за день

70% города под контролем россиян: майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке

70% города под контролем россиян: майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке

22:59 Украина
Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом: о чем будут говорить

Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом: о чем будут говорить

22:32 Украина
Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

22:20 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:22

Почему неправильно говорить "бумага": какое правильное слово стоит употреблять

23:07

Врезал почти 7-бальный шторм: Украину накрыла сильная буря

22:59

70% города под контролем россиян: майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке

22:32

Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом: о чем будут говорить

22:20

Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

Россия способна начать масштабное наступление после выборов Путина - КуликРоссия способна начать масштабное наступление после выборов Путина - Кулик
22:06

Вместо дронов будет шоу: Елена Кравец получила 27 млн гривен из госбюджета на собственный проект

21:25

Белый дом готовит важное решение: сенатор-демократ рассказал о помощи для Украины

21:16

15-летняя красавица-дочь Кошевого похвасталась пирсингом в необычном месте

20:55

Из-под Бахмута вывели Третью отдельную штурмовую бригаду после тяжелых боев

Реклама
20:54

Закрепляются на новых рубежах: ВСУ имеют успех на Запорожском направлении - Свитан

20:21

Путин нечаянно похвалил украинских военных

19:59

Врачи борются за жизнь: Катя Тышкевич попала в реанимацию

19:28

В ВСУ предлагают отправить на фронт сразу 100 тысяч человек: кого хотят мобилизовать

19:11

Есть и не толстеть реально: диетологи назвали продукты для похудения - списокВидео

19:10

Новый кандидат в президенты РФ из холодильникамнение

18:56

Зеленский встретился с президентом Аргентины и пересекся с Орбаном

18:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Раку - вскружит голову, Стрельцу - неопределенность

18:27

"Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом

18:06

Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

17:47

В России "похоронили" несуществующего пилота-оккупанта

Реклама
17:42

Россияне готовят новое наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

17:26

Режиссер популярных в РФ фильмов воюет на стороне Украины против оккупантов

17:08

Как открыть носки без помощи ножниц одним движением рукиВидео

16:52

Как сварить макароны ровно за 1 минуту: женщина поделилась удивительным способом

16:52

Никогда не догадаетесь: из чего делают манку

16:29

"Обстрелы не прекращаются": оккупанты стягивают свои резервы на юге - ВСУ

16:25

Гороскоп на 2024 год: 5 знаков зодиака сделают впечатляющую карьеру

16:14

Украина "падет за несколько месяцев": в Сенате США сообщили о надеждах Путина

16:10

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 декабря: Водолею - нерешительность, Козерогу - много внимания

16:01

Сырский: ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту

15:49

Лучится от счастья: министр Кулеба трогательно обратился к своей возлюбленной

15:42

Накроет черная полоса и болезни: что нельзя делать 11 декабря

15:38

Россия готовит новые спецоперации: эксперт ответил, к чему готовиться в ближайшие месяцы

15:26

Ответ смогут увидеть лишь самые внимательные: нужно найти число 65 среди 55

15:15

Украинцам приходится переплачивать за газ: в чем причина и как сохранить деньги

14:52

Гороскоп на завтра 11 декабря 2023: Овну - любовные муки, Раку - повышение

14:48

В Днепре сожгли мемориал памяти жертв удара РФ по многоэтажке

14:45

Война могла закончиться в 2022 году: экс-командир "Айдара" раскрыл детали

14:43

Россия накопила ракеты для уничтожения украинской энергосистемы - разведка Британии

14:14

Оккупанты истощают ПВО Украины перед атакой: новая хитрая тактика врага

Реклама
13:59

Россияне могут начать новое мощное наступление: эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина

13:20

СМИ назвали предполагаемого заказчика убийства Кивы: неожиданный кандидат

13:10

Жена Налчаджиоглу впервые отреагировала на его вечеринки в компании красоток

13:02

Лунный календарь 11 декабря 2023: прислушайтесь к советам друга, которые уберегут от трудностей

13:01

Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов на Таврическом направлении

12:37

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Обезьянам - веселье, у Коз изменятся планы

12:30

Чего ждать украинцам в случае прекращения помощи от США: раскрыт катастрофический сценарий

12:17

"Клоун Клепа": Наташа Королева с жуткими кудрями сплясала на фоне КремляВидео

12:07

Россия хочет окружить бойцов ВСУ в Авдеевке: оккупанты "лезут" с нескольких направлений

11:51

Маск заступился за пророссийского блогера: требует от Зеленского объяснений

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять