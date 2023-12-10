Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины". Об этом сообщает The Guardian.
Они встретятся на двухдневной конференции в Вашингтоне. На второй день мероприятия запланирована закрытая встреча с республиканцами-членами Конгресса США. Именно там якобы будут обсуждать блокирование помощи Украине.
"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что конференцию организует аналитический центр Heritage Foundation, который ранее резко выступал против помощи США Украине. Его идеология очень близка идеологии Орбана и Дональда Трампа.
Военная помощь Украине от США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.
В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.
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