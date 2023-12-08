Удар по кошелькам украинцев: эксперт рассказал о последствиях остановки помощи от США

В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.

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Эксперт рассказал о последствиях остановки помощи от США / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Если в США будут затягивать с решением вопроса экономической и военной помощи Украине, это может привести к серьезным проблемам на фронте и в экономике. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По словам политолога, если Россия почувствует, что у ВСУ есть дефицит боеприпасов, средств поражения, то она попытается этим воспользоваться, начав активное наступление.

"То есть вслед за Авдеевкой и Купянском будут и другие направления - к тому же Харькову около 100 километров. Собственно, поэтому, особенно у Z-пропагандистов, наблюдается военная эйфория - мол, сейчас Вашингтон свернет помощь Украине, и мы их "дожмем", - отмечает Андрей Золотарев.

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Он также делает вывод, что сейчас речь идет о принятии не военной, а финансовой помощи.

"Да, финансовой помощи, когда Украина ежемесячно получала по 40 миллиардов гривен, закрывая дефицит бюджета, уже не будет", - указывает эксперт

Золотарев добавляет, что это будет иметь ужасные последствия для украинской экономики в целом.

"Не хочу становиться капитаном Очевидность, но нас ждет "печатный станок" - это мы увидим по курсу гривны. Также стоит ожидать усиления налогового давления - уже сейчас Гетманцев говорит о необходимости повышения акцизов на автогаз (что будет иметь кумулятивный эффект на многие товары и услуги), а также будут искать способы пополнения бюджета усилением давления на бизнес", - отмечает политолог.

Он также указывает, что под сокращения могут потрепать многие социальные программы.

"Резать будут "по-живому", сокращая расходы на социальные программы. В частности, у мэров уже забрали НДФЛ, благодаря которому у местных властей в течение года "пилорама" работала без остановки на плитке, озеленении и тому подобное. Теперь этого не будет, и на местах это почувствуют", - резюмировал политолог Андрей Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Помощь США для Украины

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность пойти навстречу республиканцам в Сенате и поддержки пункта, касающегося безопасности границ США, в законопроекте о дополнительном финансировании. Цель состоит в оказании новой помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инсайдерский источник.

Как сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, Соединенные Штаты планируют оказывать помощь Украине в ближайшие недели, но Вашингтон не может гарантировать долгосрочную поддержку, поскольку это зависит от решений, которые будут приняты в Конгрессе. Текущий кризис связан с внутриполитическими разногласиями в Соединенных Штатах. Представители Белого дома утверждают, что такая ситуация может стать непредсказуемым подарком для Путина, которого он даже не ожидал.

Он также добавил, что Украина под руководством президента Владимира Зеленского будет определять свою стратегию в противостоянии с Россией и самостоятельно будет принимать решение о возможности ведения дипломатических переговоров с Путиным для достижения мира, учитывая обстоятельство, что Конгресс не может обеспечить новую помощь.

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