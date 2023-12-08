Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных

Эта Рождественская головоломка ставит людей в тупик, когда они пытаются ее развязать. Созданная игровыми экспертами из Play Minesweeper, картинка имеет "тонкие" отличия, которые могут заметить лишь те, кто имеет острый глаз на детали, пишет Express.
Сможете ли вы найти 5 отличий на этой рождественской картинке за 9 секунд? Праздничная сцена не только проверяет мозг, но и предлагает отличный способ проникнуться духом Рождества, проверив друзей и семью на прочность.
По словам авторов головоломки: "это не только супер-быстрый способ создать праздничное настроение в этом году, но и отличный способ отдохнуть несколько минут. "Эта игра " Найди отличия" - идеальное сочетание праздничных развлечений и внимательной игры".
Вы нашли все 5 отличий? Не волнуйтесь, если нет, ответы обведены ниже.
Хотите попробовать больше наших головоломок? В этой задаче надо отыскать рыбку, которая спрятана в комнате вместе с котом и собакой на картинке. Удастся ли вам обнаружить таинственную рыбку в течение 15 секунд?
Также, лишь те, кто имеет острое зрение и логическое мышление, могут распознать щенка на картинке за 11 секунд.
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