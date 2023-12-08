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Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных

Юрий Берендий
8 декабря 2023, 10:33
Только тот, у кого глаза пилота истребителя, может найти отличия на этой праздничной картинке за девять секунд или даже меньше.
Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных
Сможете ли вы найти 5 отличий на этой рождественской картинке за 9 секунд? / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Play Minesweeper

Эта Рождественская головоломка ставит людей в тупик, когда они пытаются ее развязать. Созданная игровыми экспертами из Play Minesweeper, картинка имеет "тонкие" отличия, которые могут заметить лишь те, кто имеет острый глаз на детали, пишет Express.

Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных
Сможете ли вы найти 5 отличий на этой рождественской картинке за 9 секунд? / фото: Play Minesweeper

Сможете ли вы найти 5 отличий на этой рождественской картинке за 9 секунд? Праздничная сцена не только проверяет мозг, но и предлагает отличный способ проникнуться духом Рождества, проверив друзей и семью на прочность.

По словам авторов головоломки: "это не только супер-быстрый способ создать праздничное настроение в этом году, но и отличный способ отдохнуть несколько минут. "Эта игра " Найди отличия" - идеальное сочетание праздничных развлечений и внимательной игры".

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Вы нашли все 5 отличий? Не волнуйтесь, если нет, ответы обведены ниже.

Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных
Правильный ответ / фото: Play Minesweeper

Хотите попробовать больше наших головоломок? В этой задаче надо отыскать рыбку, которая спрятана в комнате вместе с котом и собакой на картинке. Удастся ли вам обнаружить таинственную рыбку в течение 15 секунд?

Также, лишь те, кто имеет острое зрение и логическое мышление, могут распознать щенка на картинке за 11 секунд.

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оптическая иллюзия головоломки
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