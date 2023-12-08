Нужно найти скрытое лицо за 9 секунд: старинная оптическая иллюзия

Многие любят разгадывать кроссворды, чтобы проверить свои знания и скоротать время. Но если вы хотите проверить свой ум и внимательность всего за несколько секунд, то попробуйте разобраться с оптической иллюзией.
Посмотрите внимательно на картинку и найдите на ней спрятанное лицо. Время для выполнения задачи ограничено - у вас есть всего девять секунд или даже меньше, пишет Mirror.
Если вы пытаетесь выполнить подобное задание впервые, то возможно понадобится больше времени. Однако постепенно зрение будет становиться более зорким.
Для тех, кто никак не может найти скрытое лицо на картинке, ниже мы опубликовали правильный ответ:
Ранее Главред предлагал подобную оптическую иллюзию - нужно было найти жену фермера за 19 секунд. Эта загадка загнала в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно заметить, где же спрятана женщина.
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