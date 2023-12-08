Нужно найти скрытое лицо за 9 секунд: старинная оптическая иллюзия

Выполнить поставленную задачу не так уж и просто, ведь лицо очень умело замаскировано.

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Оптическая иллюзия поставит в тупик самых зорких и внимательных / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Многие любят разгадывать кроссворды, чтобы проверить свои знания и скоротать время. Но если вы хотите проверить свой ум и внимательность всего за несколько секунд, то попробуйте разобраться с оптической иллюзией.

Посмотрите внимательно на картинку и найдите на ней спрятанное лицо. Время для выполнения задачи ограничено - у вас есть всего девять секунд или даже меньше, пишет Mirror.

Если вы пытаетесь выполнить подобное задание впервые, то возможно понадобится больше времени. Однако постепенно зрение будет становиться более зорким.

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Оптическая иллюзия / Фото: mirror.co.uk

Для тех, кто никак не может найти скрытое лицо на картинке, ниже мы опубликовали правильный ответ:

Оптическая иллюзия: правильный ответ / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал подобную оптическую иллюзию - нужно было найти жену фермера за 19 секунд. Эта загадка загнала в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно заметить, где же спрятана женщина.

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