УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нужно найти скрытое лицо за 9 секунд: старинная оптическая иллюзия

Анна Ярославская
8 декабря 2023, 01:29
Выполнить поставленную задачу не так уж и просто, ведь лицо очень умело замаскировано.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия поставит в тупик самых зорких и внимательных / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Многие любят разгадывать кроссворды, чтобы проверить свои знания и скоротать время. Но если вы хотите проверить свой ум и внимательность всего за несколько секунд, то попробуйте разобраться с оптической иллюзией.

Посмотрите внимательно на картинку и найдите на ней спрятанное лицо. Время для выполнения задачи ограничено - у вас есть всего девять секунд или даже меньше, пишет Mirror.

Если вы пытаетесь выполнить подобное задание впервые, то возможно понадобится больше времени. Однако постепенно зрение будет становиться более зорким.

видео дня
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Фото: mirror.co.uk

Для тех, кто никак не может найти скрытое лицо на картинке, ниже мы опубликовали правильный ответ:

Оптическая иллюзия: правильный ответ
Оптическая иллюзия: правильный ответ / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал подобную оптическую иллюзию - нужно было найти жену фермера за 19 секунд. Эта загадка загнала в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно заметить, где же спрятана женщина.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

У Украины взрывчатки на весь Черноморский флот - The Times

У Украины взрывчатки на весь Черноморский флот - The Times

22:47 Украина
Осталось несколько недель: в США сделали важное заявление о помощи Украине

Осталось несколько недель: в США сделали важное заявление о помощи Украине

22:34 Украина
"Оружия будет больше": Украина и США договорились о совместном производстве ПВО и снарядов

"Оружия будет больше": Украина и США договорились о совместном производстве ПВО и снарядов

20:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Что сейчас происходит с тяжелобольным Уиллисом и его семьей: рассказ инсайдеров

01:29

Нужно найти скрытое лицо за 9 секунд: старинная оптическая иллюзия

07 декабря, четверг
23:53

Под присмотром Кремля: в Украине камеры годами передавали информацию ФСБ

23:51

Россияне нанесли ракетный удар по шахте Донецкой области: есть раненый

23:17

Россияне построили тайную вертолетную базу на Арабатской стрелке - OSINT-аналитик

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
23:17

Почему самолеты не летают над Тихим океаном: 6 секретов авиаперелетов

22:52

Умер главный герой фильма "Максим Оса и золото Песиголовца" Василий Кухарский

22:47

У Украины взрывчатки на весь Черноморский флот - The Times

22:34

Осталось несколько недель: в США сделали важное заявление о помощи Украине

Реклама
22:24

Отказ США от помощи Украине станет "рождественским подарком" Путину и Си Цзиньпину - Кэмерон

21:39

Дворняги: Positiff смачно опустил Лорак и Повалий

21:36

На войну идут тысячами: в Минобороны рассказали о количестве новых военных

21:21

Всего один ингредиент изменит ваше представление об оливье

21:10

Alena Omargalieva раскрыла, куда пропал Тамерлан из дуэта TamerlanAlena

20:53

"Невозможная история": в ВР ответили будут ли эффективными электронные повестки для мобилизации

20:12

"Оружия будет больше": Украина и США договорились о совместном производстве ПВО и снарядов

20:05

У Бритни Спирс редкое психическое расстройство - СМИ

20:03

Тревожная весть: западная помощь Украине упала до рекордного уровня

19:55

Россия готовится к новому наступлению: Андрющенко назвал направления

19:39

От депутата до агента РФ: СМИ узнали, как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору ФСБ

Реклама
19:31

Новогодняя головоломка для самых бдительных: найдите 5 отличий на фото

19:20

Девушка показала, как удаляет пятна с пластиковых контейнеров за считанные секундыВидео

19:10

Зачем Путин решился полететь к шейхаммнение

19:04

В России мечтают, что война в Украине обернется для США "вторым Вьетнамом"

19:04

РФ понесла огромные потери на фронте, но оккупанты быстро восстанавливают силы

18:52

Три нетипичных блюда на Рождество, если вы любите покушать

18:35

Ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев из Украины: что изменится

18:23

Женщина показала гениальный трюк, как сделать грязные кроссовки совершенно новымиВидео

18:15

"Это верх лицемерия": экс-муж Тринчер резко раскритиковал Ефросинину

18:02

РФ ударила по ТЭС, 2 блока остановлены: к украинцам обратились с важным заявлением

17:57

Оскароносный актер и друг Украины Шон Пен сыграл в фильме украинского режиссера

17:44

Первые перебои с соцвыплатами могут случиться уже в январе: в ВР раскрыли детали

17:32

"Отклоняются от маршрута на 10-15 км": в ВСУ назвали проблемы со сбиванием "Шахедов"

17:20

Путин выставил дедлайн захвата Авдеевки: Гетьман объяснил, для чего РФ город

17:19

Порошенко через Орбана должен был передать сигнал о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру - эксперт

17:03

Железнодорожники готовы переправлять через польскую границу фуры на платформах - "Укрзализныця"

16:52

Главный овощ по цене золота: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

16:29

Не стал ждать повестки: Positiff отправился в военкомат и прошел медкомиссию

16:27

Под Рязанью на полигоне прогремел взрыв: есть "двухсотый" среди росгвардейцев

16:23

"Не хотим подчиняться": президент Чехии высказался о поддержке Украины

Реклама
16:20

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Собаке - трудности в любви, Кролику - поддержка друзей

16:14

Эта закуска обязательно на Новый год 2024: рецепт, который оценит ДраконВидео

16:12

Мобилизация в Украине: в военкомат необходимо будет появиться в течение 48 часов

16:04

Что делать, когда во время стирки выключили свет: эти несложные советы ошеломят каждого

16:00

Вывод ВСУ из Марьинки: эксперты рассказали о последствиях для фронта

15:57

Церковный праздник 8 декабря: что нельзя делать на преподобного Патапия

15:41

Шикарная жена Нацгвардейца представит Украину на "Миссис Мира 2024" в США

15:37

Максим Галкин пожаловался на безденежье - что думает Алла ПугачеваВидео

15:32

Зеленский внезапно уволил своего представителя в ВРУ: Вениславский раскрыл причину

15:31

Кадыровцы уничтожили башню связи на территории РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять