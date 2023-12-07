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Нужно найти жену фермера за 19 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Алёна Воронина
7 декабря 2023, 06:55
Такая загадка может загнать в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно будет заметить, где же спрятана женщина.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти жену фермера за 19 секунд/ коллаж: Главред, фото: Reddit, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки помогают натренировать свою внимательность к деталям. Также это хороший способ проверить, насколько вы внимательны на данный момент.

В новой оптической иллюзии нужно отыскать жену фермера, которая очень хорошо спрятана, пишет The Sun. На картинке мы видим фермера с вилами, который, очевидно готовится к тяжелой работе. Но он в то же время озадачен и взволнован, ведь не может отыскать свою жену и думает, куда она делась.

Нужно помочь фермеру найти его жену. При этом задание надо выполнить всего за 19 секунд. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем, тогда вперед.

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Внимательно осматривайте каждый закоулок рисунка, ведь женщина может прятаться где угодно, даже в самом неожиданном месте.

Если вам не удается справиться с заданием всего за 19 секунд, не стоит расстраиваться, ведь задание и вправду сложное. Просто разгадывайте загадку дальше, не обращая внимание на время.

Оптическая иллюзия
Нужно найти жену фермера за 19 секунд/ Reddit

Даем небольшую подсказку – попробуйте перевернуть картинку вверх ногами и осмотреть ее еще раз. Ничего не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Найти жену фермера будет нелегко/ Reddit

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 6 подарков в офисе. Красиво упакованные подарки были спрятаны в разных местах праздничного украшенного офиса. Удастся ли вам найти их всего за 54 секунды?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти три конфеты среди снежных эльфов. Зимняя загадка может завести в ступор, ведь отыскать спрятанные сладости почти невозможно.

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