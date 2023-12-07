Почему нельзя говорить "лишній": как заменить слово, которое часто употребляют по ошибке

Это суржиковое слово часто "наведывается" в разговоры многих людей, хотя на самом деле его стоит избегать.

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Почему нельзя говорить "лишній"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда кто-то нам рассказывает, что съел слишком много конфет или что в свободное время он успел посмотреть серию любимого сериала, могут прозвучать подобные фразы: "Остання цукерка, яку я з’їв, уже була лишньою", "Поки я мав лишню годину, то встиг подивитися серію серіалу". Но на самом деле так говорить неправильно. Слово "лишній" в украинском языке использовать не стоит, ведь это суржик.

Как отмечается в словаре украинского суржика "Антисуржик", слово "лишній" стоит заменить на "зайвий".

Например, вместо предложения "Виявилося, що для багатьох це лишні клопоти" стоит говорить "Виявилося, що для багатьох це зайві клопоти". Так же вместо предложения "Сказане лишній раз доводить, що уряд має рацію" стоит говорить "Сказане зайвий раз доводить, що уряд має рацію".

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В словаре на Портале украинского языка и культуры подается два объяснения слова "лишній":

Который не используется в данный момент; свободный; чрезмерный; тот, который составляет остаток.

Еще один к какому-то количеству; дополнительный.

Также в словаре приводятся следующие примеры использования слова "лишній":

"А як трапиться у вас зайвий карбованець, ви й пришліть його мені" (Крон., І, 1958,108);

"Всі, хто має хоч хвилиночку зайву, мерщій сунуть на улицю дихнути повітрям вільним, помилуватися світом ясним" (Мирный, III, 1954, 258);

"Він добре розумів, що той [Сеспель] роздав останній хліб не по дурості, а від зайвої доброти серця" (Збан., Сеспель, 1961, 270);

"Кожен сам собі міркував так: краще зайвий день пересидіти в таких місцях, де можна буде врятуватися і зберегти останнє добро, що вціліло" (Петл., "Хотинці", 1949, 193).

Ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "слідуючий". Довольно часто в речи встречаются суржиковые слова, вместо которых нужно использовать правильные слова.

Также ранее Авраменко пояснил, почему нельзя говорить "вірна відповідь" и "вірне рішення". Такие словосочетания использовать неправильно, ведь слово "вірний" употребляется в совершенно ином значении.

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