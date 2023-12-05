Нужно найти 6 подарков в офисе: только самые внимательные справятся с заданием

Красиво упакованные подарки были спрятаны в разных местах праздничного украшенного офиса. Удастся ли вам найти их всего за 54 секунды?

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Нужно найти 6 подарков в офисе/ коллаж: Главред, фото: Digital PR agency, unsplash.com

Оптические иллюзии, головоломки и другие загадки помогают научиться видеть такие детали, на которые раньше мы просто не обращали внимание. Если регулярно разгадывать такие загадки, со временем вы с удивлением заметите, насколько легко это вам удается делать.

В следующей загадке нужно отыскать шесть подарков в офисе за 54 секунды. Непросто будет выполнить такое задание за такой короткий промежуток времени, пишет The Sun. Придется приложить максимум усилий.

На картинке мы видим офис, который украсили к новогодне-рождественским праздникам. Кое-кто из работников надел шапки Санты. Но при этом все продолжают сосредоточенно работать и выполнять свои рабочие задания.

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Среди большого количества людей, мебели, папок с бумагами и других вещей нужно отыскать шесть красиво упакованных подарков. Их так хорошо спрятали, что заметить их будет сложно.

Попробуйте отыскать все подарки всего за 54 секунды. Для того, чтобы засечь время, можно воспользоваться таймером или секундомером.

Нужно найти 6 подарков в офисе/ Digital PR agency

Когда справитесь с загадкой, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить, насколько они внимательны к деталям.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Подарки хорошо спрятаны/ digital PR agency

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд. Придется приложить максимум усилий, чтобы понять, что не так на рисунке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд. На картинке есть трое мужчин, каждый из которых утверждает, будто бы он является отцом младенца. Нужно определить, кто из них говорит правду, а кто – нет.

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