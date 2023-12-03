Нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд: оптическая иллюзия для гениев

Придется приложить максимум усилий, чтобы понять, что не так на рисунке.

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Нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Решение головоломок и оптических иллюзий – своего рода зарядка для мозга. Такие загадки могут улучшить внимательность и сообразительность, а также научат вас применять нестандартное мышление и новые подходы к решению различных задач.

В следующей оптической иллюзии нужно догадаться, что не так на зимней картинке, пишет jagranjosh. Мы видим на рисунке обыденный сюжет – мужчина, вероятно, идет за покупками с сумкой для продуктов и взял с собой своего домашнего любимца, которого ведет на поводке.

Вокруг – заснеженные просторы и деревья, а позади мужчины и собаки – их дом.

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На первый взгляд кажется, что на картинке нет ничего удивительного – никакие детали не привлекают к себе излишнее внимание и не кажутся неправильными. Но это только на первый взгляд. На самом деле на рисунке есть ошибка, которую нужно отыскать. Найти ее будет очень непросто.

Придется приложить максимум усилий и внимательности, чтобы понять, что не так на картинке. Но на решение задачи дается всего 11 секунд, что делает загадку еще более сложной. Готовы ли вы бросить себе такой вызов и попытаться найти решение за такой короткий промежуток времени?

Нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд/ jagranjosh

Если не удается разгадать загадку настолько быстро, не стоит волноваться. Просто отложите секундомер и продолжайте поиски разгадки, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Разгадка заключается в том, что на снегу остаются лишь следы собаки и нет следов человека.

Ошибка в том, что следы на снегу оставляет только собака/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти безопасный выход из комнаты за 21 секунду. Не каждый справится с загадкой, в которой героя подстерегает много опасностей.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти звезду, карандаш и чашку на картинке за 15 секунд. Три спрятанных предмета заметить непросто. Придется хорошенько умственно потрудиться, чтобы добраться до отгадки.

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