Что такое "манівці": языковед Авраменко растолковал колоритное слово

С этим словом есть очень много фразеологизмов. Но не все правильно понимают, какое значение имеют такие высказывания.

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Что значит слово "манівці"/ коллаж: Главред, фото: скрін, unsplash.com

Нередко можно услышать, что кто-то "пішов манівцями" или "говорить манівцями". Известно ли вам, что означают такие колоритные изречения и как их правильно использовать?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает слово "манівці" и почему его чаще всего используют во множественном числе.

"Сегодня будем обогащать свой словарь колоритными украинскими словами. Не все знают, что такое "манівець". Его в основном все употребляют во множественном числе – "манівці". А что это такое? Это косвенный, а обходной, окружной путь. То есть можно идти куда-то "навпростець", а можно "манівцями", – рассказал языковед.

Также он отметил, что с этим словом есть несколько фразеологизмов. Например, "говорити манівцями" означает "говорить намеками, не прямо". А также есть устойчивое соединение слов "іти манівцями" или "збитися на манівці", что означает неправильно действовать, сойти с правильной дороги.

"В заключение только добавлю: никогда "не збиваймося на манівці" и давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает слово "манівці":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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