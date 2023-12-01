Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать слово "жалоба", когда кто-то выражает недовольство по поводу чего-то. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как, например, жительница соседнего подъезда эмоционально обещала "написати жалобу" на своего соседа, который громко включает музыку каждую ночь? Или кто-то из знакомых рассказывал, что ему некомфортно общаться со своим соседом из-за его постоянных "жалоб" на "всё на свете"?
Такое слово нередко используется в украинском языке. Но не все догадываются, что на самом деле это суржик, которого стоит избегать. В словаре "украинского" суржика "Антисуржик" отмечается, что вместо слова "жалоба" нужно использовать слово "скарга".
Также в словаре приводится пример, что вместо фразы "Від виборців надійшли жалоби" нужно говорить "Від виборців надійшли скарги".
В словаре на Портале украинского языка и культуры отмечается, что слово "жалоба" используется в украинском языке, но только как разговорный вариант. Вместо этого правильнее в большинстве ситуаций будет использовать слово "скарга".
Согласно со словарем, слово "скарга" имеет два определения:
- Выражение неудовольствия, печали, ропота на неприятности, боль, горе и т. д. Например, "Вислухуючи мої дитячі скарги, вона завжди близько приймала їх до свого серця" (Мирный, IV, 1955, 338);
- Официальное письменное или устное заявление о незаконных или неправильных действиях какого-либо лица, учреждения и т. д. Например, "Я чув, що Панса скаргу подавав сенатові" (Л. Укр. , II, 1951, 514).
Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "язва" и как правильно заменить это слово. Суржик часто преследует нас в повседневном общении. Поэтому стоит знать, какими правильными словами нужно заменять суржиковые слова.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "впасти в обморок". На самом деле такое выражение является суржиком. Стоит избегать его, а вместо этого использовать другое словосочетание.
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