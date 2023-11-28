Надо найти звезду, карандаш и чашку на картинке за 15 секунд: потрясающий IQ-тест

Три спрятанных предмета заметить непросто. Придется хорошенько умственно потрудиться, чтобы добраться до отгадки.

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Нужно найти звезду, карандаш и чашку за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Оптические иллюзии, головоломки и ребусы развивают смекалку и улучшают внимательность. Такие загадки бывают как простые, так и чрезвычайно сложные. И первые, и вторые способны принести пользу нашим умственным способностям, ведь они являются своеобразной зарядкой для мозга.

Следующая загадка заставит ваш мозг хорошенько поработать, ведь нужно будет найти на рисунке три спрятанных предмета – звезду, чашку и карандаш, пишет jagranjosh.

На задание дается всего 15 секунд, поэтому стоит спешить. За такой короткий промежуток времени справятся не все. Чтобы засечь время, можно воспользоваться таймером или секундомером.

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На картинке мы видим трех подростков, двое из которых катаются на скейтбордах, а один – на роликах. На первый взгляд кажется, что кроме трех подростков и деревьев на заднем фоне на рисунке больше ничего нет, но это не так. Где-то там спрятаны три предмета, которые нужно отыскать. Удастся ли вам это сделать, и еще и уложиться в предлагаемое время?

Постарайтесь не отвлекаться ни на что другое и сосредоточиться на задании. Только полное сосредоточение поможет быстро разгадать загадку.

Нужно найти звезду, карандаш и чашку за 15 секунд/ Bright Side

А когда справитесь с этим заданием, то можете предложить загадку своим родным и друзьям, а потом сравнить, у какого из вас уйдет на эту оптическую иллюзию меньше всего времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Звезда, чашка и карандаш хорошо спрятаны/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бокал с напитком за 11 секунд. На картинке с насыщенным сюжетом заметить спрятанный предмет будет непросто. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно за 6 секунд найти лаймовый пирог. Во время празднования на стол подали очень много лакомств. Сможете ли вы отыскать среди них "изюминку" застолья – лаймовый пирог?

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