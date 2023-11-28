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Надо найти звезду, карандаш и чашку на картинке за 15 секунд: потрясающий IQ-тест

Алёна Воронина
28 ноября 2023, 11:20
Три спрятанных предмета заметить непросто. Придется хорошенько умственно потрудиться, чтобы добраться до отгадки.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти звезду, карандаш и чашку за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Оптические иллюзии, головоломки и ребусы развивают смекалку и улучшают внимательность. Такие загадки бывают как простые, так и чрезвычайно сложные. И первые, и вторые способны принести пользу нашим умственным способностям, ведь они являются своеобразной зарядкой для мозга.

Следующая загадка заставит ваш мозг хорошенько поработать, ведь нужно будет найти на рисунке три спрятанных предмета – звезду, чашку и карандаш, пишет jagranjosh.

На задание дается всего 15 секунд, поэтому стоит спешить. За такой короткий промежуток времени справятся не все. Чтобы засечь время, можно воспользоваться таймером или секундомером.

видео дня

На картинке мы видим трех подростков, двое из которых катаются на скейтбордах, а один – на роликах. На первый взгляд кажется, что кроме трех подростков и деревьев на заднем фоне на рисунке больше ничего нет, но это не так. Где-то там спрятаны три предмета, которые нужно отыскать. Удастся ли вам это сделать, и еще и уложиться в предлагаемое время?

Постарайтесь не отвлекаться ни на что другое и сосредоточиться на задании. Только полное сосредоточение поможет быстро разгадать загадку.

Оптическая иллюзия
Нужно найти звезду, карандаш и чашку за 15 секунд/ Bright Side

А когда справитесь с этим заданием, то можете предложить загадку своим родным и друзьям, а потом сравнить, у какого из вас уйдет на эту оптическую иллюзию меньше всего времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Звезда, чашка и карандаш хорошо спрятаны/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бокал с напитком за 11 секунд. На картинке с насыщенным сюжетом заметить спрятанный предмет будет непросто. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно за 6 секунд найти лаймовый пирог. Во время празднования на стол подали очень много лакомств. Сможете ли вы отыскать среди них "изюминку" застолья – лаймовый пирог?

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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