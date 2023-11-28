Можно ли доливать воду в холодец: простой совет, который спасет блюдо

Стоит знать наперед, что делать если выкипел холодец. Если неправильно рассчитать количество воды в холодце, блюдо может быть непоправимо испорчено.

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Можно ли доливать воду в холодец/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Холодец – это очень распространенное и популярное блюдо в Украине. Его готовят из кусочков мяса и мясного бульона, который после варки застывает и становится похожим по консистенции на желе. Чтобы приготовить идеальный холодец, нужно соблюдать ряд правил. Ведь это блюдо довольно привередливое, и если добавить определенные ингредиенты в большем или меньшем количестве, чем нужно, блюдо может быть испорчено.

Например, от правильного количества воды зависит, застынет ли холодец и какую консистенцию он будет иметь. Если просчитаться с количеством воды в самом начале приготовления блюда, потом могут возникнуть проблемы, исправить которые будет очень трудно.

Так, один из вопросов, которые возникают чаще всего – можно ли доливать воду в холодец? На самом деле такую ошибку делать не стоит. Не стоит добавлять воду в процессе варки, если вы хотите, чтобы в конечном счете блюдо получилось приятным на вкус, а также прозрачным и не мутным.

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Такая рекомендация связана с тем, что добавление воды сделает холодец мутным и непрозрачным. Кроме этого, что тоже важно, таким образом будет разбавлен бульон, в который вы ранее добавили нужное количество мяса, соли и специй. Если же добавить еще жидкости, концентрация всех добавленных ингредиентов будет уже не такой, и вкус блюда изменится.

Кроме этого, холодец может не захолонуть, если его разбавить водой во время варки.

Поэтому стоит заранее использовать нужное количество воды для приготовления этого блюда.

Сколько должно быть воды во время варки холодца

Когда варите холодец, нужно рассчитывать количество мяса и воды в пропорции 1:2. То есть если вы используете 1 килограмм мяса, то варить его нужно в двух литрах воды.

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