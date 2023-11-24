Загадка для сообразительных: сможете ли вы найти бокал с напитком за 11 секунд

На картинке с насыщенным сюжетом заметить спрятанный предмет будет непросто. Готовы ли вы бросить себе вызов?

https://glavred.info/life/zagadka-dlya-soobrazitelnyh-smozhete-li-vy-nayti-bokal-s-napitkom-za-11-sekund-10519471.html Ссылка скопирована

Нужно найти бокал с напитком за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии развивают внимательность и нестандартное мышление. Ко многим таким задачам нужно подходить с творческой стороны. "Изюминка" таких загадок как раз и заключается в том, что все объекты, животные или люди, которых мы видим в рамках этого задания, на самом деле являются не такими, как выглядят. И чтобы разыскать отгадку в таких условиях, придется подступаться к задаче нестандартно.

Следующая загадка заставит вас изрядно напрячься, ведь нужно будет найти бокал с напитком на картинке с насыщенным сюжетом, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим людей, веселящихся на фоне Эйфелевой башни. Четверо друзей наблюдают, как в небе летят воздушные шары. Некоторые читают книгу, а кто-то просто наблюдает за природой.

видео дня

Но где-то на рисунке также спрятан бокал с напитком, заметить который сможет не каждый.

При этом загадку нужно разгадать всего за 11 секунд. Уверены ли вы, что сможете разгадать загадку за такой короткий промежуток времени?

Попробуйте не отвлекаться ни на что другое, сосредоточиться и максимально быстро справиться с задачей.

Нужно найти бокал с напитком за 11 секунд/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Бокал хорошо замаскированный/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно за 6 секунд найти лаймовый пирог. Во время празднования на стол подали очень много лакомств. Сможете ли вы отыскать среди них "изюминку" застолья – лаймовый пирог?

Также ранее мы рассказывали о головоломке для проверки IQ, в котором нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Одна из трех картин в картинной галерее ненастоящая. Нужно отыскать ее за максимально короткое время.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.