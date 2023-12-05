Нужно найти три конфеты среди снежных эльфов: чрезвычайно сложная загадка

Зимняя загадка может завести в ступор, ведь отыскать спрятанные сладости почти невозможно.

https://glavred.info/life/nuzhno-nayti-tri-konfety-sredi-snezhnyh-elfov-chrezvychayno-slozhnaya-zagadka-10522261.html Ссылка скопирована

Нужно найти три конфеты среди снежных эльфов/ коллаж: Главред, фото: Dudolf, unsplash.com

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий – это не только интересное и увлекательное времяпрепровождение, но и очень полезное упражнение для мозга. Таким образом можно очень легко улучшать свою внимательность и наблюдательность. А если разгадывать такие загадки регулярно, то вы очень быстро заметите, насколько легко это вам начинает удаваться.

Следующая загадка может завести в ступор, ведь нужно будет отыскать три конфеты на картинке. На новогодне-рождественском рисунке мы видим большое количество снежных эльфов, которые одеты в красно-белую одежду. На первый взгляд может казаться, что ничего кроме эльфов на картинке нет, но это не так. Где-то там спрятаны три конфеты-палочки, пишет The Sun.

Попробуйте просканировать взглядом всю картинку, внимательно рассматривая каждый ее закуток. А если вы хотите усложнить себе задачу, то можете попробовать найти разгадку на время. Например, вы можете поставить таймер на 1 минуту или на 30 секунд и попытаться уложиться в это время.

видео дня

Задача усложняется еще и тем, что на картинке присутствуют всего два цвета – красный и черный. И поэтому так трудно различать фигурки гномов и искать среди них конфеты.

Нужно найти три конфеты среди снежных эльфов/ Dudolf

Такая загадка, которую создал венгерский художник Гергей Дудаш Дудольф, мало кому очень быстро раскроет свои секреты. Придется приложить максимум усилий, чтобы найти разгадку.

Если вам не удается решить загадку самостоятельно, вы можете увидеть правильный ответ внизу.

Конфеты хорошо спрятаны/ Dudolf

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд. На картинке есть трое мужчин, каждый из которых утверждает, будто бы он является отцом младенца. Нужно определить, кто из них говорит правду, а кто – нет.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти безопасный выход из комнаты за 21 секунду. Не каждый справится с загадкой, в которой героя подстерегает много опасностей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.