Почему нельзя говорить "слідуючий": Авраменко объяснил распространенную ошибку

Довольно часто в речи встречаются суржиковые слова, вместо которых нужно использовать правильные слова.

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Почему нельзя говорить "слідуючий"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Как часто в разговорах с другими людьми вам приходилось слышать суржиковые слова? На самом деле суржик ближе к нам, чем мы думаем – много таких слов мы можем слышать в разговорах с друзьями и знакомыми, и нередко можем даже не подозревать, что с этими словами что-то не так.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке привел пример нескольких суржиковых слов и объяснил, как их стоит заменить.

Сначала Авраменко предложил пройти тестовое задание и определить, сколько суржиковых слов в следующем предложении: "В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не получиться разом поїхати на море".

В этом предложении суржиковых слов:

А) одно,

Б) два,

В) три.

"Подумайте. Определились? Да, три ошибки. Не "в слідуючому році", а "в наступному році", а еще лучше – "наступного року". Идем дальше. Слова "співпадати" нет в украинском языке. Правильно "збігатися". Так же не "співпадіння", а "збіг", – объяснил языковед.

Третья ошибка – "не получається". Правильно говорить "не виходить".

"Итак, правильно будет построить это предложение следующим образом: "Наступного року наші відпустки не збігаються, тож не вийде разом поїхати до моря", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как заменить суржиковые слова:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "вірна відповідь" и "вірне рішення". Такие словосочетания использовать неправильно, ведь слово "вірний" употребляется в совершенно ином значении.

Также ранее Авраменко пояснил, почему слово "меценат" раньше писали с большой буквы. Большинство из нас даже не догадываются, что часть привычных нам слов раньше писались по-другому.

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