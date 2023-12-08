Нужно угадать число за 10 секунд: оптическая иллюзия, которая запутает каждого

Даже самым внимательным с первого раза не удастся разгадать эту загадку, ведь число очень хорошо замаскировано.

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Нужно угадать число на картинке за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Jagran Josh

Решение оптических иллюзий, головоломок и других загадок очень хорошо тренирует мозг и обостряет нашу внимательность к деталям.

Следующая оптическая иллюзия может запутать кого угодно, ведь нужно будет отыскать скрытое число на картинке, пишет The Sun. При этом число замаскировано настолько хорошо, что заметить его будет под силу не каждому. Если вы уверены в своих силах или просто хотите испытать свой успех – тогда вперед.

На картинке мы видим искривленную шахматную доску, в которой каждая клеточка имеет причудливый и непропорциональный размер. Именно такая особенность рисунка позволяет ему сделать незаметным для нас спрятанное число.

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На загадку дается всего 10 секунд, поэтому придется спешить. Нужно очень хорошо сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое.

Попробуйте нестандартно мыслить при разгадывании этой загадки и задействуйте всю свою внимательность, чтобы быстрее прийти к правильному ответу.

Нужно угадать число на картинке за 10 секунд/ Jagran Josh

Если разгадка "не плывет к вам в руки", придется постараться еще сильнее. Не сдавайтесь, даже если кажется, что разгадку найти невозможно. Всё возможно, если проявить терпимость и настойчивость.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Спрятанное число – 853/ Jagran Josh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд. От этой зимней картинки просто глаза будут разбегаться. Кольцо может быть спрятано в любом месте, и заметить его будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 6 подарков в офисе. Красиво упакованные подарки были спрятаны в разных местах праздничного украшенного офиса. Удастся ли вам найти их всего за 54 секунды?

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