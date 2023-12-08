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Что значит "ось де собака заритий": языковед объяснил популярный фразеологизм

Алёна Воронина
8 декабря 2023, 06:25
Со словом "собака" в украинском языке есть так много фразеологизмов, что можно считать их бесконечно. Авраменко назвал самые известные.
Украинский язык, Александр Авраменко
Что значит "ось де собака заритий"/ колаж: Главред, фото: скрін, unsplash.com

В украинском языке есть очень много интересных фразеологизмов с названиями животных. Но ни одно другое животное не достигло такой популярности в этих выражениях, как собака.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке назвал самые известные фразеологизмы со словом "собака" и даже составил на их основе минироссказ.

"Сегодня будем обогащать свой словарь остроумными фразеологизмами. Известно, что в народных выражениях живут и коты ("купувати кота в мішку"), и свиньи ("у свинячий голос"), и лошади ("баба з воза – кобилі легше"). Но фразеологический чемпион, конечно же, собака. Вот кажется, брось палку – и попадешь во фразеологизм с этим словом", – отметил Авраменко.

Он рассказал, что когда говорят о чем-то ненужном, то могут употреблять фразы "потрібний, як собаці печеня цибуля", или "як собаці п’ята нога", или "як собаці другий хвіст".

"На таких фразеологизмах даже можно построить произведение-миниатюру. Например, такую: "У собачий холод, коли добрий хазяїн і собаки не вижене (правда і в хаті хоч собаки гони), він вискочив на мороз у коротенькому, мов собаки обгризли, кожушку. Голодний і злий, мов собака. Кругом ні душі – і собака не гавкне", – поделился коротким художественным произведением языковед.

А еще можно вспомнить высказывания:

  • "і собаками не піймаєш",
  • "жити як собака з кішкою",
  • "присохне як на собаці",
  • "дражнити собак",
  • "собак ганяти",
  • "ось де собака заритий".

"Словом, этому фразеологическому выводку до сих пор нет конца. Потому что таких высказываний – "як нерізаних собак", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с рассказом Авраменко об интересных фразеологизмах с названиями животных:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Что означает "ось де собака заритий"

В Словаре фразеологизмов украинского языка НАН Украины (2003) подается такое толкование высказывания "ось де (у чому) собака заритий" – именно в этом истинная причина, суть чего-либо. Также там приводятся следующие примеры использования этого фразеологизма в украинской литературе:

  • "Чіткої системи поглядів у тебе ще немає. Ось у чому собака заритий" (А. Головко);
  • "Ти мені не мудруй, Панасовичу! Тут якась собака зарита! Нюхом чую!"(В. Речмедин".

Что означает "і собака не гавкне"

В вышеупомянутом словаре представлены следующие два определения фразеологизма "і собака не гавкне (на загавкає)":

  • Никто совсем не вспомнит или не заметит ("Еге, поки гладкий схудне – худого на цвинтар понесуть, і собака не гавкне" (М. Стельмах); "Пропав, і собаки не загавкали" (Украинская пословица));
  • Нигде никого нет ("Ферми одна на одну схожі… Глухо, пусто, і собака не гавкне" (О. Гончар)).

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "лишній". Это суржиковое слово часто "наведывается" в разговоры многих людей, хотя на самом деле его стоит избегать.

Также ранее языковед Александр Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "слідуючий". Довольно часто в речи встречаются суржиковые слова, вместо которых нужно использовать правильные совпадения.

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