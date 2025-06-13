Как легко завязать платок на голове, чтобы выглядеть стильно - лайфхак

Вы узнаете:
- На что нужно защелкнуть платок
- Как правильно завязать платок
Легкие платки на голове стали новым трендом 2025 года. Но завязать их так, чтобы они не слетали с волос и выглядели стильно - это настоящее испытание для модниц.
Вас может заинтересовать: как сделать из обычной рубашки трендовую всего за одну минуту – лайфхак.
Однако Главред узнал, что есть лайфхак, как это сделать за считанные секунды без лишних усилий. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Виктория Огневич.
Она показала маленькую хитрость, с помощью которой платок будет крепко держаться на волосах. Для этого нужно использовать несколько заколок.
Смотрите видео, как правильно завязывать платок:
@viktoriia.ohiievych Теперь он точно не будет слетать ?? #прическа2025#прическа#быстраяприческа#волосы#лайфхак#проверка#платок♬ Pretty Little Baby - Connie Francis
Для начала платок нужно сложить вдвое, чтобы образовался треугольник. Далее его надо завязать на затылке, а лицевую часть сверху заколоть булавками, чтобы он не мог слететь.
После этого остается закинуть основу платка обратно и все готово. Платок выглядит очень нежно и стильно, при этом хорошо держится, а волосы не вьются.
Другие новости:
- Удлинят ноги и выделят из толпы: какие джинсы купить на лето 2025
- Яд из косметички: названа косметика, которая грозит ожогами и параличом лицевого нерва
- Будете выглядеть стильно даже на пенсии: 6 ошибок, которые добавляют возраста
Кто такая Виктория Огневич?
Виктория Огневич - украинский блогер, которая делится лайфхаками и советами по прическам в соцсетях. За ее страницей в TikTok следят более 55 тысяч пользователей, а видео Виктории набирают миллионы просмотров.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред