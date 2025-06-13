Как легко завязать платок на голове, чтобы выглядеть стильно - лайфхак

Трендовый аксессуар легко завязать правильно, если знать об этом лайфхаке.

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Как закрепить трендовый платок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

На что нужно защелкнуть платок

Как правильно завязать платок

Легкие платки на голове стали новым трендом 2025 года. Но завязать их так, чтобы они не слетали с волос и выглядели стильно - это настоящее испытание для модниц.

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Однако Главред узнал, что есть лайфхак, как это сделать за считанные секунды без лишних усилий. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Виктория Огневич.

Она показала маленькую хитрость, с помощью которой платок будет крепко держаться на волосах. Для этого нужно использовать несколько заколок.

Смотрите видео, как правильно завязывать платок:

Для начала платок нужно сложить вдвое, чтобы образовался треугольник. Далее его надо завязать на затылке, а лицевую часть сверху заколоть булавками, чтобы он не мог слететь.

После этого остается закинуть основу платка обратно и все готово. Платок выглядит очень нежно и стильно, при этом хорошо держится, а волосы не вьются.

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Кто такая Виктория Огневич? Виктория Огневич - украинский блогер, которая делится лайфхаками и советами по прическам в соцсетях. За ее страницей в TikTok следят более 55 тысяч пользователей, а видео Виктории набирают миллионы просмотров.

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