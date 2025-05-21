Удлинят ноги и выделят из толпы: какие джинсы купить на лето 2025

Вы узнаете:
- Какие джинсы визуально удлиняют ноги
- С чем носить "кардашянские джинсы"
- Как носить джинсы с вышивкой
Джинсы – самая универсальная вещь, к которой можно составлять актуальные повседневные и деловые образы. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие джинсы будут в моде в 2025 году.
Если вам интересно, какие браслеты, бусы и чокеры купить этим летом, читайте материал: Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды.
Модные джинсы 2025: топ-3 фасонов
"Хочу вам рассказать о топ-3 джинсов, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этим летом", - сказал дизайнер.
Джинсы-подковы или так называемые "кардашянские джинсы" - это новый тренд сезона. Такие джинсы идеально подходят для тех, кто хочет сделать акцент на талии и бедрах. Выглядят очень сильно. Совмещать их можно как с кедами, так и с босоножками на каблуке.
Он добавил, что носить такие джинсы можно как на прогулку, так и на вечеринку. "Подковы" отлично комбинируются с блузами с открытыми плечами, топами и другими предметами одежды.
Джинсы с флористическими вышивками. Такой вариант идеально подойдет для тех, кто не привык сливаться с толпой.
"Вышивка на джинсах - это не только тренд, но и способ выразить себя через одежду. Они делают ваш образ ярче и даже повседневный стиль разбавляют и делают его очень изысканным", - сказал Тан.
Сочетать их можно с футболками, топами и даже вышиванками.
Расклешенные джинсы все еще актуальны в 2025 году. И даже больше: джинсы-клеш – непреходящая классика, которая периодически исчезает с модного горизонта, но всегда возвращается.
"Они не просто вернулись, а стали настоящим must have этого сезона. Это отличный вариант для тех, кто хочет сочетать комфорт и элегантность", – продолжил Тан.
Такие джинсы подходят к любой обуви и визуально удлиняют ноги.
"Это классика, мои дорогие! Это классика!" – резюмировал Андре Тан.
Смотрите видео - Какие джинсы будут в моде в 2025 году:
Как писал Главред, ранее дизайнер рассказал, какой цвет будет самым модным в 2025 году и актуален ли оверсайз. Детальнее читайте в материале: Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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