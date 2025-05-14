Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды

Украшения создают неповторимый вид и стильный образ. Какие браслеты, бусы и чокеры купить этим летом?

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Андре Тан сказал, какие украшения нужно купить всем / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Вы узнаете:

Какие жемчужные украшения носить в этом сезоне

С чем сочетать большие браслеты

Каким должен быть чокер в 2025 году

Аксессуары - неотъемлемый атрибут любого стильного образа. Именно украшения создают неповторимый вид. Поскольку лето уже совсем близко, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что будет в моде в нынешнем сезоне.

Если вам интересно, какой цвет будет самым модным в 2025 году и актуален ли оверсайз, читайте материал: Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе.

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Браслеты выше локтя

Итак, какие украшения будут в тренде в 2025 году?

Как написал Тан на своей странице в Instagram, этим летом браслеты поднимаются на более высокий уровень. Украшения на предплечье привлекут внимание и станут главным акцентом образа.

Браслет прекрасно подойдет к топу без рукавов.

Браслеты выше локтя / instagram.com/andre_tan_official

Акцентные чокеры

Чокеры снова в моде, но уже такие, чтобы быть в центре внимания.

"Забудьте о минимализме: в этом сезоне украшения на шее должны быть заметными", - написал дизайнер.

Выбирайте массивный металлический или кожаный чокер.

Акцентные чокеры / instagram.com/andre_tan_official

Морской стиль

Дополняйте невесомый летний наряд украшениями в морском стиле. Это могут быть ракушки или жемчужины не только в виде украшений, но даже топов.

Морской стиль / instagram.com/andre_tan_official

Жемчужные бусы

"Жемчуг уже не о скромности. В 2025 году он громко заявляет о себе: массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность. Такие уркашения не дополняют образ. Они его создают", - сказал дизайнер.

Жемчужные бусы / instagram.com/andre_tan_official

Объемные браслеты

Не будут сдавать в этом году позиций объемные металлические украшения.

"Надевайте из по одному или миксуйте с другими аксессуарами - цепочками, часами или жемчугом", - посоветовал дизайнер.

Браслет можно носить поверх водолазок, лонгсливов, рубашек.

Объемные браслеты / instagram.com/andre_tan_official

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Кто такой Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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