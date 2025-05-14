Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды

Анна Ярославская
14 мая 2025, 02:34
32
Украшения создают неповторимый вид и стильный образ. Какие браслеты, бусы и чокеры купить этим летом?
Андре Тан
Андре Тан сказал, какие украшения нужно купить всем / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Вы узнаете:

  • Какие жемчужные украшения носить в этом сезоне
  • С чем сочетать большие браслеты
  • Каким должен быть чокер в 2025 году

Аксессуары - неотъемлемый атрибут любого стильного образа. Именно украшения создают неповторимый вид. Поскольку лето уже совсем близко, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что будет в моде в нынешнем сезоне.

Если вам интересно, какой цвет будет самым модным в 2025 году и актуален ли оверсайз, читайте материал: Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе.

видео дня

Браслеты выше локтя

Итак, какие украшения будут в тренде в 2025 году?

Как написал Тан на своей странице в Instagram, этим летом браслеты поднимаются на более высокий уровень. Украшения на предплечье привлекут внимание и станут главным акцентом образа.

Браслет прекрасно подойдет к топу без рукавов.

Браслеты выше локтя
Браслеты выше локтя / instagram.com/andre_tan_official

Акцентные чокеры

Чокеры снова в моде, но уже такие, чтобы быть в центре внимания.

"Забудьте о минимализме: в этом сезоне украшения на шее должны быть заметными", - написал дизайнер.

Выбирайте массивный металлический или кожаный чокер.

Акцентные чокеры
Акцентные чокеры / instagram.com/andre_tan_official

Морской стиль

Дополняйте невесомый летний наряд украшениями в морском стиле. Это могут быть ракушки или жемчужины не только в виде украшений, но даже топов.

Морской стиль
Морской стиль / instagram.com/andre_tan_official

Жемчужные бусы

"Жемчуг уже не о скромности. В 2025 году он громко заявляет о себе: массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность. Такие уркашения не дополняют образ. Они его создают", - сказал дизайнер.

Жемчужные бусы
Жемчужные бусы / instagram.com/andre_tan_official

Объемные браслеты

Не будут сдавать в этом году позиций объемные металлические украшения.

"Надевайте из по одному или миксуйте с другими аксессуарами - цепочками, часами или жемчугом", - посоветовал дизайнер.

Браслет можно носить поверх водолазок, лонгсливов, рубашек.

Объемные браслеты
Объемные браслеты / instagram.com/andre_tan_official

Ранее Главред писал, как выглядеть современно и стильно после 50.

Также мы писали о том, что одеть женщине в ресторан: советы для стильного образа в любом возрасте.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода Андре Тан
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Доллар и евро внезапно начали падать: курс валют на 14 мая

Доллар и евро внезапно начали падать: курс валют на 14 мая

04:30Экономика
Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

01:51Политика
Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

00:17Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Козлам - стресс, Собакам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Козлам - стресс, Собакам - разочарования

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду о ее позиции

"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду о ее позиции

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Последние новости

05:06

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

04:30

Доллар и евро внезапно начали падать: курс валют на 14 мая

04:00

Гороскоп по лунному календарю: какие запреты нельзя нарушать 14 мая

03:25

Притягивают, как магнит: астрологи назвали 3 самых очаровательных знака зодиака

02:34

Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
01:51

Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

01:22

Евровидение-2025: прогноз букмекеров по итогам первого полуфинала

00:59

Орбан обвиняет Украину: как это повлияет на референдум в Венгрии

00:30

Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: есть ли там Украина

Реклама
00:17

Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

00:05

ЕС не хочет провоцировать третью мировую войну: Макрон сделал заявление

13 мая, вторник
23:22

Как выступили потенциальные победители Евровидения 2025 - детали

23:16

Что общего у Бальзака и Бердичева: необычная история города на перекрестке культурВидео

23:01

Речь не только о торговле нефтью и газом: какие санкции будут введены против РФ

22:50

Участник от Словении спел вниз головой о больной жене: что случилось на сцене ЕвровиденияВидео

22:06

"Новый бойфренд": Вера Брежнева впервые рассказала о своей личной жизни

22:01

Путин не поедет в Стамбул - СМИ слили состав делегации РФ на переговорах

22:00

Детали переговоров в Стамбуле и угрозы РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:56

"В эти дни будет фарс": какие отмазки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры

21:40

Самые стильные тренды на каждый день: что носить женщине после 40 летВидео

Реклама
21:34

Как уберечь растения от весенних заморозков: простые способы защиты сада и огорода

21:34

Вечеринки P.Diddy: в суде вспыли нечеловеческие подробности оргий

21:15

Леся Никитюк жестко отбрила тех, кто хейтит ее за внешность: "Не узнаете правду"

20:57

Андрей Ермак провел телефонный разговор с Марко Рубио: подробности диалога

20:37

Рекордный урожай гарантирован: какие сорта картошки нужно высаживать в маеВидео

20:20

Путина уже предупредили - чем для России обернется отказ от прекращения огня

20:19

РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

20:10

Почему цветы закрываются на ночь: биология сна растений и цветочные часы

20:10

Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло, как Путинмнение

20:00

Плохие и хорошие соседи для капусты: советы от эксперта по чередованию культурВидео

19:54

Суд отказал в привлечении Коломойского к делу Порошенко по обжалованию санкций

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

19:34

Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикеткеВидео

19:26

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

19:14

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

18:47

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на парадеВидео

18:47

Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

18:32

Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитростьВидео

18:32

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремлемнение

18:15

Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Реклама
17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять