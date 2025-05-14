Какие украшения носить в 2025 году: названы главные тренды

Вы узнаете:
- Какие жемчужные украшения носить в этом сезоне
- С чем сочетать большие браслеты
- Каким должен быть чокер в 2025 году
Аксессуары - неотъемлемый атрибут любого стильного образа. Именно украшения создают неповторимый вид. Поскольку лето уже совсем близко, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что будет в моде в нынешнем сезоне.
Если вам интересно, какой цвет будет самым модным в 2025 году и актуален ли оверсайз, читайте материал: Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе.
Браслеты выше локтя
Итак, какие украшения будут в тренде в 2025 году?
Как написал Тан на своей странице в Instagram, этим летом браслеты поднимаются на более высокий уровень. Украшения на предплечье привлекут внимание и станут главным акцентом образа.
Браслет прекрасно подойдет к топу без рукавов.
Акцентные чокеры
Чокеры снова в моде, но уже такие, чтобы быть в центре внимания.
"Забудьте о минимализме: в этом сезоне украшения на шее должны быть заметными", - написал дизайнер.
Выбирайте массивный металлический или кожаный чокер.
Морской стиль
Дополняйте невесомый летний наряд украшениями в морском стиле. Это могут быть ракушки или жемчужины не только в виде украшений, но даже топов.
Жемчужные бусы
"Жемчуг уже не о скромности. В 2025 году он громко заявляет о себе: массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность. Такие уркашения не дополняют образ. Они его создают", - сказал дизайнер.
Объемные браслеты
Не будут сдавать в этом году позиций объемные металлические украшения.
"Надевайте из по одному или миксуйте с другими аксессуарами - цепочками, часами или жемчугом", - посоветовал дизайнер.
Браслет можно носить поверх водолазок, лонгсливов, рубашек.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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