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Что одеть женщине после 50 лет: самые стильные образы на каждый день

Алексей Тесля
1 мая 2025, 18:26
490
Что одеть в ресторан зимой женщине 50 лет - в чем пойти на деловой ужин.
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Как одеваться женщине 50 лет, чтобы выглядеть моложе / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Diego Fioravanti, Pexels/Ivan Samkov

Главное:

  • Цвета, которые освежают
  • Чего стоит избегать
  • Как выглядеть современно и стильно после 50

Современная мода для женщин старше 50 лет ставит перед собой те же задачи, что и в любом возрасте: подчеркнуть достоинства, создать интересный, гармоничный образ и выглядеть привлекательно.

Чтобы выглядеть моложе и излучать стиль, важно не только разбираться в сочетаниях одежды, но и уделять внимание деталям — оттенкам, узорам и аксессуарам, говорится в материале Главреда.

Цвета, которые освежают

Отдавайте предпочтение светлой палитре: пастельным, пудровым, нежно-розовым и кремовым тонам. Эти цвета придают образу легкость и утонченность, делают лицо более свежим, смягчают черты и визуально омолаживают. Пастельная гамма подходит практически всем и помогает создать благородный и аккуратный образ.

Чего стоит избегать

Длинное с длинным. Комбинации макси-юбок с удлинёнными жилетами, жакетами или кардиганами визуально утяжеляют силуэт и добавляют возраст. Лучше сочетать длинный элемент с более коротким, чтобы сохранить баланс в образе.

Слишком короткие и обтягивающие платья. Даже при отличной фигуре выбирайте платья длиной до середины колена. Модели, которые не плотно облегают тело, выглядят более элегантно и современно, сохраняя женственность и при этом не подчёркивая возраст.

Как выглядеть современно и стильно после 50

Чтобы ваш образ был актуальным и свежим, дополняйте базовые сочетания — например, блузки с юбками или брюками — стильными жилетами средней длины. Это могут быть как прямые, так и приталенные модели. Такой элемент добавляет образу интерес и модную нотку.

Подчёркивайте женственность материалами и узорами

Выражайте романтичность не через крой, а через фактуру тканей. Выбирайте мягкие и изысканные материалы: шелк, кашемир, замшу. Вместо кожи — более утончённые текстуры. Также атмосферу легкости и романтики придают принты в стиле etro, такие как пейсли (индийский огурец), и нежная, пастельная цветовая палитра.

Джинсы — универсальный выбор

Не стоит избегать джинсов — они идут женщинам любого возраста. Главное — подобрать подходящий фасон, который подчеркнёт фигуру, не будет полнить и обеспечит комфорт. Подходящие джинсы — это база современного гардероба.

Верхняя одежда для свободного стиля

Если ваш стиль позволяет и нет строгих рамок дресс-кода, сделайте ставку на джинсовки, кожаные куртки-косухи и бомберы. У вас нет выраженной талии? Бомбер поможет сбалансировать силуэт. Есть талия? Тогда отлично подойдут джинсовка или косуха, подчёркивающие фигуру.

Смена классики на smart casual

Классический стиль может визуально добавить возраста. Вместо него выбирайте смарт-кэжуал — он сочетает элегантность и повседневную свободу, позволяя при этом проявить индивидуальность с помощью актуальных украшений, обуви и аксессуаров.

Современные стили, которые всегда в моде

Не стоит бояться современных направлений в моде. Наоборот, стили вроде спорт-шик, морского, сафари или милитари отлично подойдут женщинам 50+ — они освежают образ, делают его динамичным и уверенным.

Уверенность и стиль после 50: как раскрыть свою красоту заново

Женщины после 50 лет не теряют своей привлекательности — напротив, в этом возрасте появляется особое очарование. Однако многие начинают сомневаться в себе, и часто причина кроется в неудачно подобранной одежде, вызванной внутренними страхами и неуверенностью. Как с помощью стиля вернуть веру в себя и снова почувствовать себя красивой — об этом вы узнаете в выпуске "Уроков стиля" на 1+1 с экспертом Хелленой Ровер.

Базовый элемент гардероба — правильные джинсы

По словам стилиста, для женщин 50+ отличным выбором станут темно-синие джинсы классического кроя. Лучше выбирать модели без потертостей, дырок и яркого декора — однотонные, универсальные и элегантные. Подойдут слегка зауженные книзу или прямые фасоны — они отлично сочетаются с большинством вещей и делают образ современным и аккуратным.

Платья из трикотажа — комфорт и стиль

В осенне-зимнем гардеробе стоит сделать ставку на трикотажные платья. Важно выбирать модели свободного кроя, которые не слишком обтягивают фигуру. При этом ткань должна быть достаточной плотности, чтобы хорошо держать форму и не подчеркивать лишнего. Такие платья создают ощущение уюта, мягкости и при этом выглядят стильно и достойно, отметила эксперт.

Не забывайте о нижнем белье

Ключ к опрятному и гармоничному образу — правильно подобранное нижнее белье. Оно должно быть бесшовным, комфортным и строго по размеру. Не стоит брать меньший размер в надежде выглядеть стройнее — это только испортит силуэт. Иногда даже лучше взять на размер больше, чтобы одежда сидела идеально и не создавалось ненужных складок или линий, добавила модный стилист.

Смотрите видео - как выглядеть стильно в 50+:

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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